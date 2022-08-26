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Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2022
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Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин
Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2022
Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин
Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T08:19
2022-08-26T14:55
в мире
россия
белоруссия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
евразийский экономический союз
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг — РИА Новости. Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы", — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, "нарушаются привычные связи и вклады".В то же время, считает премьер, свою эффективность доказал Евразийский экономический союз. Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.Мишустин добавил, что Запад также пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, "хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий".После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html
https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html
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в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, санкции в отношении россии, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Санкции в отношении России, Евразийский экономический союз
08:19 26.08.2022 (обновлено: 14:55 26.08.2022)
 
Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин

Премьер-министр Мишустин заявил об усилении санкционного давления Запада на Россию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства России Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг — РИА Новости. Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы", — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.
По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, "нарушаются привычные связи и вклады".
В то же время, считает премьер, свою эффективность доказал Евразийский экономический союз. Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:56
Мишустин оценил уровень самообеспеченности стран ЕАЭС продовольствием
Мишустин добавил, что Запад также пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, "хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий".
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 19:58
Мишустин назвал сотрудничество с Минском лучшим ответом на санкции Запада
 
В миреРоссияБелоруссияМихаил МишустинСанкции в отношении РоссииЕвразийский экономический союз
 
 
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