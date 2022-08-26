https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812219455.html

Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин

Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.08.2022

Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин

Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:19

2022-08-26T08:19

2022-08-26T14:55

в мире

россия

белоруссия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

евразийский экономический союз

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг — РИА Новости. Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы", — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, "нарушаются привычные связи и вклады".В то же время, считает премьер, свою эффективность доказал Евразийский экономический союз. Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.Мишустин добавил, что Запад также пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, "хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий".После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html

https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, михаил мишустин, санкции в отношении россии, евразийский экономический союз