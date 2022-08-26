08:19 26.08.2022 (обновлено: 14:55 26.08.2022)
Запад усиливает санкционное давление на Россию, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин заявил об усилении санкционного давления Запада на Россию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Председатель правительства России Михаил Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 26 авг — РИА Новости. Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, хотя чувствует "негативную отдачу" от ограничений на себе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами ее инициаторы", — сказал он на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.
По словам председателя кабмина, из-за рестрикций расшатывается международная экономическая и торговая система, "нарушаются привычные связи и вклады".
В то же время, считает премьер, свою эффективность доказал Евразийский экономический союз. Как отметил Мишустин, за первый квартал текущего года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5 процента, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров, также за этот период на треть снизился уровень безработицы на территории сообщества.
Мишустин добавил, что Запад также пытается обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, "хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий".
После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, к которому они прибегли после присоединения Крыма в 2014 году. Некоторые из них объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов, Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, в том числе эмбарго на уголь и нефть.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Но, уверен он, Россию невозможно жестко изолировать в современном мире, а нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.