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Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие - РИА Новости, 26.08.2022
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Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие
Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие - РИА Новости, 26.08.2022
Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:27
2022-08-26T13:58
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
су-24
ядерное оружие
владимир путин
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МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.В июне белорусский лидер на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил Россию помочь модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он пояснил, что Минск беспокоят тренировочные полеты авиации НАТО, способной нести такое оружие, у границ республики.В декабре 2021 года Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО будет действовать так же в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Су-24 — фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, су-24, ядерное оружие, владимир путин
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Россия, Су-24, Ядерное оружие, Владимир Путин
12:27 26.08.2022 (обновлено: 13:58 26.08.2022)
 
Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов Су-24 под ядерные заряды

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов.
"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" — цитирует главу государства агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.
В июне белорусский лидер на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил Россию помочь модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он пояснил, что Минск беспокоят тренировочные полеты авиации НАТО, способной нести такое оружие, у границ республики.
В декабре 2021 года Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО будет действовать так же в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Су-24 — фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.
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