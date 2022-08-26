https://ria.ru/20220826/samolety-1812274892.html

Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие - РИА Новости, 26.08.2022

Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:27

2022-08-26T12:27

2022-08-26T13:58

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

су-24

ядерное оружие

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.В июне белорусский лидер на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил Россию помочь модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он пояснил, что Минск беспокоят тренировочные полеты авиации НАТО, способной нести такое оружие, у границ республики.В декабре 2021 года Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО будет действовать так же в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Су-24 — фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812175470.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, су-24, ядерное оружие, владимир путин