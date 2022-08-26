12:27 26.08.2022 (обновлено: 13:58 26.08.2022)
Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов Су-24 под ядерные заряды
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика уже переоснастила некоторые свои военные самолеты под несение ядерных зарядов.
"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" — цитирует главу государства агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.
В июне белорусский лидер на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил Россию помочь модернизировать военные самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. Он пояснил, что Минск беспокоят тренировочные полеты авиации НАТО, способной нести такое оружие, у границ республики.
В декабре 2021 года Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО будет действовать так же в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что слова Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Су-24 — фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.