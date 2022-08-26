https://ria.ru/20220826/ryazan-1812242545.html

Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления

Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления - РИА Новости, 26.08.2022

Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления

Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему в опасной зоне из-за высокого задымления, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет, заявил... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T10:47

2022-08-26T10:47

2022-08-26T11:00

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему в опасной зоне из-за высокого задымления, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет, заявил врио губернатора Павел Малков."У нас по-прежнему несколько населенных пунктов находятся в опасной зоне, но опасная она не с точки зрения того, что там может вспыхнуть пламя, и эти населенные пункты могут сгореть - нет. Просто очень высокая зона задымления, поэтому частично население было эвакуировано, кто-то разъехался по родственникам, а кто-то эвакуирован в пункты временного размещения. Непосредственно угрозы уничтожения какого-то населенного пункта сейчас нет", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220826/gar-1812220550.html

рязанская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

природные пожары в россии, происшествия, рязанская область