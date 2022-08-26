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Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления - РИА Новости, 26.08.2022
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Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления
Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления - РИА Новости, 26.08.2022
Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления
Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему в опасной зоне из-за высокого задымления, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет, заявил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:47
2022-08-26T11:00
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему в опасной зоне из-за высокого задымления, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет, заявил врио губернатора Павел Малков."У нас по-прежнему несколько населенных пунктов находятся в опасной зоне, но опасная она не с точки зрения того, что там может вспыхнуть пламя, и эти населенные пункты могут сгореть - нет. Просто очень высокая зона задымления, поэтому частично население было эвакуировано, кто-то разъехался по родственникам, а кто-то эвакуирован в пункты временного размещения. Непосредственно угрозы уничтожения какого-то населенного пункта сейчас нет", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24".
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природные пожары в россии, происшествия, рязанская область
Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область
10:47 26.08.2022 (обновлено: 11:00 26.08.2022)
 
Несколько рязанских населенных пунктов находятся в зоне высокого задымления

Несколько рязанских населенных пунктов находятся в опасной зоне из-за высокого задымления

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Сотрудники МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Несколько населенных пунктов в Рязанской области по-прежнему в опасной зоне из-за высокого задымления, непосредственной угрозы уничтожения огнем нет, заявил врио губернатора Павел Малков.
"У нас по-прежнему несколько населенных пунктов находятся в опасной зоне, но опасная она не с точки зрения того, что там может вспыхнуть пламя, и эти населенные пункты могут сгореть - нет. Просто очень высокая зона задымления, поэтому частично население было эвакуировано, кто-то разъехался по родственникам, а кто-то эвакуирован в пункты временного размещения. Непосредственно угрозы уничтожения какого-то населенного пункта сейчас нет", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24".
Москва - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
08:37
В некоторых районах Москвы ощущается запах гари
 
Природные пожары в РоссииПроисшествияРязанская область
 
 
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