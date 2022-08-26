02:10 26.08.2022 (обновлено: 02:11 26.08.2022)
В Раде назвали русофобию единственной возможной политикой для Украины
Депутат Рады Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Участники националистического марша на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Русофобия остается единственной возможной политикой для Украины, заявил в Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко.
Парламентарий посетил Латвию, где выступил на заседании городского совета Риги.
"Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика", — сказал Гончаренко.
Депутат добавил, что реализуемая Киевом русофобия якобы не направлена против этнических русских. По его словам, так Украина борется с "Российской империей".
При этом Гончаренко не уточнил, что он подразумевает под этим термином, так как государство с таким названием прекратило свое существование еще в 1917 году.
Кроме того, рассуждая об исторической необходимости борьбы с Россией, депутат обвинил Москву в "покорении" Украины в XVIII веке. Однако на самом деле вхождение в состав Русского царства исторического ядра территорий, находящихся сейчас под контролем Киева, произошло на столетие ранее, когда 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким самостоятельно приняло решение о переходе под управление Москвы.
В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что киевские власти используют систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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