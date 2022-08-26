https://ria.ru/20220826/rubl-1812204764.html

Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году

Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году - РИА Новости, 26.08.2022

Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году

В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T02:15

2022-08-26T02:15

2022-08-26T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

юрий кравченко

рубль

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал” Юрий Кравченко.По словам эксперта, колебанию национальной валюты поспособствуют восстановление импорта, дальнейшее смягчение процентной политики Банка России, а также настроения глобальных инвесторов. Так, отметил Кравченко, интерес к российскому валютному рынку значительно сократился из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.Кроме того, с 2023 года начнется реализация ключевого риска для рубля — сокращения экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту, пояснил эксперт."Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать", — заключил аналитик.

https://ria.ru/20220825/rubl-1811972208.html

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экономика, россия, юрий кравченко, рубль