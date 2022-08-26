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Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году
Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году - РИА Новости, 26.08.2022
Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году
В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T02:15
2022-08-26T02:15
2022-08-26T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
юрий кравченко
рубль
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В следующем году на курс рубля окажут давление новые факторы, включая восстановление импорта, рассказал "Прайму" начальник отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал” Юрий Кравченко.По словам эксперта, колебанию национальной валюты поспособствуют восстановление импорта, дальнейшее смягчение процентной политики Банка России, а также настроения глобальных инвесторов. Так, отметил Кравченко, интерес к российскому валютному рынку значительно сократился из-за сохраняющихся капитальных ограничений для нерезидентов.Кроме того, с 2023 года начнется реализация ключевого риска для рубля — сокращения экспорта и положительного сальдо по счету торговых операций. Поэтому в долгосрочном периоде можно ожидать усиления давления на нацвалюту, пояснил эксперт."Все основные факторы поддержки уже играют на стороне рубля, и на более существенную помощь российской валюте вряд ли стоит рассчитывать", — заключил аналитик.
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экономика, россия, юрий кравченко, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Юрий Кравченко, Рубль
Эксперт назвал риск, который подстерегает рубль в следующем году
Финансист Кравченко заявил о риске для рубля в 2023 году из-за восстановления импорта