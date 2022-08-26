08:31 26.08.2022 (обновлено: 08:32 26.08.2022)
"Росатом" планирует создать газоохлаждаемый реактор для получения водорода
"Росатом" планирует создать высокотемпературный реактор для получения водорода к 2032 году
Стенд корпорации "Росатом" . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030-2032 году реализовать проект по получению водорода на атомной энерготехнологической станции на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе, сообщил в пятницу на форуме "Технопром-2022" руководитель направлений науки и инноваций госкорпорации "Росатом" Мирон Боргулев.
"Наш самый главный проект технологии получения водорода и основная ставка "Росатома" в водородной энергетике - это атомная энерготехнологическая станция на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе. Это новый тип реактора, охлаждаемый не водой, а гелием в первом контуре и, соответственно, дающий очень высокотемпературный пар порядка 750-850 градусов, а можно и выше", - рассказал он.
В "Росатоме" планируют, что на разработку и запуск проекта уйдет около десяти лет.
"Мы предполагаем, что где-то к 2030-2032 году этот проект мы сможем запустить. На нем конверсия метана не потребует сжигания значительной части этого метана для получения нужных температур, соответственно получается снижение углеродного следа", - пояснил Боргулев.
Он отметил, что якорным заказчиком проекта в определенной части является сам "Росатом", который развивает проекты водородной энергетики, в частности, на Сахалине. Второе направление – это получение водорода на действующих атомных электростанциях.
"Как минимум две точки можно назвать. Это Кольская АЭС, где уже сейчас большой избыток электроэнергии и там даже создается испытательный комплекс. Предполагалось, что там будет получаться большое количество водорода с экспортом в Европу. Сейчас мы смотрим на возможные местные рынки вокруг Кольского полуострова… Второй момент – Курская АЭС", - сказал он.