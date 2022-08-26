https://ria.ru/20220826/rosatom-1812220115.html

"Росатом" планирует создать газоохлаждаемый реактор для получения водорода

"Росатом" планирует создать газоохлаждаемый реактор для получения водорода - РИА Новости, 26.08.2022

"Росатом" планирует создать газоохлаждаемый реактор для получения водорода

Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030-2032 году реализовать проект по получению водорода на атомной энерготехнологической станции на высокотемпературном... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T08:31

2022-08-26T08:31

2022-08-26T08:32

сахалин

европа

кольский полуостров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

кольская аэс

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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует к 2030-2032 году реализовать проект по получению водорода на атомной энерготехнологической станции на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе, сообщил в пятницу на форуме "Технопром-2022" руководитель направлений науки и инноваций госкорпорации "Росатом" Мирон Боргулев."Наш самый главный проект технологии получения водорода и основная ставка "Росатома" в водородной энергетике - это атомная энерготехнологическая станция на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе. Это новый тип реактора, охлаждаемый не водой, а гелием в первом контуре и, соответственно, дающий очень высокотемпературный пар порядка 750-850 градусов, а можно и выше", - рассказал он.В "Росатоме" планируют, что на разработку и запуск проекта уйдет около десяти лет."Мы предполагаем, что где-то к 2030-2032 году этот проект мы сможем запустить. На нем конверсия метана не потребует сжигания значительной части этого метана для получения нужных температур, соответственно получается снижение углеродного следа", - пояснил Боргулев.Он отметил, что якорным заказчиком проекта в определенной части является сам "Росатом", который развивает проекты водородной энергетики, в частности, на Сахалине. Второе направление – это получение водорода на действующих атомных электростанциях."Как минимум две точки можно назвать. Это Кольская АЭС, где уже сейчас большой избыток электроэнергии и там даже создается испытательный комплекс. Предполагалось, что там будет получаться большое количество водорода с экспортом в Европу. Сейчас мы смотрим на возможные местные рынки вокруг Кольского полуострова… Второй момент – Курская АЭС", - сказал он.

https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html

https://ria.ru/20220708/rosatom-1801224758.html

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кольский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сахалин, европа, кольский полуостров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, кольская аэс