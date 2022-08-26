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Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо" - РИА Новости, 26.08.2022
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Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"
Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо" - РИА Новости, 26.08.2022
Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:02
2022-08-26T21:02
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
санкт-петербург
белоруссия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.В июле в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и фондом "Росконгресс", сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо" в части, касающейся производства робоконструкторов, ЗD-принтеров, квадрокоптеров и иной робототехники, используемой в образовательном процессе...", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил рассмотреть вопросы, связанные с оснащением указанной техникой кабинетов информатики и технологии в общеобразовательных организациях, а также при необходимости образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей, а также вопрос экспорта образовательной робототехники создаваемой акционерным обществом "Роббо".Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2022 года.
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общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси), санкт-петербург, белоруссия, технологии, владимир путин
Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Санкт-Петербург, Белоруссия, Технологии, Владимир Путин
21:02 26.08.2022
 
Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"

Путин поручил оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо"

© Фото : компания "РОББО"Робототехнический конструктор "РОББО"
Робототехнический конструктор РОББО - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : компания "РОББО"
Робототехнический конструктор "РОББО". Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
В июле в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и фондом "Росконгресс", сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.
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"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо" в части, касающейся производства робоконструкторов, ЗD-принтеров, квадрокоптеров и иной робототехники, используемой в образовательном процессе...", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил рассмотреть вопросы, связанные с оснащением указанной техникой кабинетов информатики и технологии в общеобразовательных организациях, а также при необходимости образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей, а также вопрос экспорта образовательной робототехники создаваемой акционерным обществом "Роббо".
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2022 года.
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