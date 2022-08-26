Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"
Путин поручил оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо"
© Фото : компания "РОББО"Робототехнический конструктор "РОББО"
© Фото : компания "РОББО"
Робототехнический конструктор "РОББО". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
В июле в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и фондом "Росконгресс", сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо" в части, касающейся производства робоконструкторов, ЗD-принтеров, квадрокоптеров и иной робототехники, используемой в образовательном процессе...", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил рассмотреть вопросы, связанные с оснащением указанной техникой кабинетов информатики и технологии в общеобразовательных организациях, а также при необходимости образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей, а также вопрос экспорта образовательной робототехники создаваемой акционерным обществом "Роббо".
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2022 года.
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