https://ria.ru/20220826/robototekhnika-1812427258.html

Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"

Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо" - РИА Новости, 26.08.2022

Путин поручил оказать содействие развитию платформы робототехники "Роббо"

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:02

2022-08-26T21:02

2022-08-26T21:02

общество

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

санкт-петербург

белоруссия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.В июле в ходе пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ и фондом "Росконгресс", сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку для центра олимпийского резерва. Фролов также попросил содействия в экспорте технологий, в частности, в оснащении школ Белоруссии."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" оказать содействие развитию платформы образовательной робототехники "Роббо" в части, касающейся производства робоконструкторов, ЗD-принтеров, квадрокоптеров и иной робототехники, используемой в образовательном процессе...", - говорится в сообщении.Кроме того, президент поручил рассмотреть вопросы, связанные с оснащением указанной техникой кабинетов информатики и технологии в общеобразовательных организациях, а также при необходимости образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей, а также вопрос экспорта образовательной робототехники создаваемой акционерным обществом "Роббо".Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220512/samarskiy_universitet-1788077356.html

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общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси), санкт-петербург, белоруссия, технологии, владимир путин