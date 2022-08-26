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Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян - РИА Новости, 26.08.2022

Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян

Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T01:47

2022-08-26T01:47

2022-08-26T01:47

в мире

россия

германия

белоруссия

шенгенская зона

евросоюз

санкции в отношении россии

чехия

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза.Издание называет это предложение "компромиссом", направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.В последнее время некоторые европейские страны выступают с призывами запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенской зоны. Идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220823/vizy-1811546113.html

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в мире, россия, германия, белоруссия, шенгенская зона, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия, ян липавский