https://ria.ru/20220826/rets-1812341159.html

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет оформить провоз товара через таможню

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет оформить провоз товара через таможню - РИА Новости, 26.08.2022

РЭЦ: платформа "Мой экспорт" поможет оформить провоз товара через таможню

Специалисты в сфере внешне-экономической торговли помогут российским экспортерам вывезти товары по всем правилам за рубеж на платформе "Мой экспорт", сообщает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:11

2022-08-26T16:11

2022-08-26T16:11

россия

экономика

евразийский экономический союз

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты в сфере внешне-экономической торговли помогут российским экспортерам вывезти товары по всем правилам за рубеж на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Какие этапы таможенного оформления нужно пройти, чтобы вывезти свою продукцию на внешний рынок? Как правильно заполнять декларацию на товары и ее оформлять? Решить эти вопросы компаниям помогут "Профессионалы экспорта" - так называется B2B-маркетплейс услуг специалистов в сфере ВЭД, который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", - сообщает РЭЦ.Центр отмечает, что теперь на онлайн-витрине услуг профподрядчиков появилось два сервиса - "Консультации по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0%" и "Оказание услуг по таможенному оформлению (услуги таможенного представительства)"."Экономическая эффективность любого экспортного проекта зачастую зависит от того, насколько правильно спланирован и выстроен алгоритм оформления таможенных процедур. Теперь маркетплейс "Профессионалы экспорта" стал цифровой площадкой, с помощью которой экспортеры и специалисты в сфере таможенного законодательства ЕАЭС и РФ могут взаимодействовать. Опытные и начинающие компании в сфере ВЭД могут выбрать бизнес-партнеров на различных этапах жизненного цикла экспортного контракта – от планирования поставки до непосредственно самой доставки товара покупателю. Причем, одна услуга дополняет другую - после консультации по оформлению таможенных документов при желании компания может обратиться непосредственно за оформлением декларации на товары", - рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.Компании, которые пока только планируют заключить экспортный контракт, могут обратиться за консультацией по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения нулевого НДС.Специалист определит алгоритм действий экспортера на этапе планирования экспортных поставок, определит этапы таможенного оформления, объяснит, какие документы необходимо подготовить, расскажет о порядке подтверждения нулевого НДС и так далее.Кроме того, эксперт оценит риски и дополнительные расходы, связанные с особенностями ведения ВЭД с точки зрения таможенного, налогового и валютного законодательства РФ и стран ЕАЭС. Эксперт предоставит заказчику развернутый отчет в письменном виде.Для того, чтобы получить услугу, пользователю платформы "Мой экспорт" необходимо заполнить форму и указать необходимые данные. Важно учитывать, что в заявке можно указать несколько товарных позиций, которые планируется вывозить.Если экспортер уже заключил экспортный контракт и знает порядок проведения таможенного оформления товаров, но не хочет сам декларировать товары, он может обратиться за оказанием услуг таможенного представителя. Специалист определит меры тарифного и нетарифного регулирования, применяемые при экспорте, подготовит пакет документов для таможенного оформления, заполнит и оформит декларации на товары, представит интересы компании в таможенных органах."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 20 сервисов по 9 направлениям.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20220817/rets-1810216034.html

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)