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Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о перспективах присоединения республик Донбасса к России, заявив, что для начала там должны пройти РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:51
2022-08-26T21:51
2022-08-26T21:51
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о перспективах присоединения республик Донбасса к России, заявив, что для начала там должны пройти референдумы, а затем можно будет смотреть на их результат."Безусловно, такого рода признание возможно только в том случае, если сами республики проведут необходимые процедуры, то есть референдумы. Подобный референдум прошел в Крыму. Чем он завершился, всем известно - Крым вернулся в Россию и стал территорией России. Что же касается референдумов на территории этих стран, посмотрим на их результат", - сказал он интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". Главной целью операции в российском Минобороны назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, владимир путин, украина, дмитрий медведев
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев оценил перспективы присоединения республик Донбасса к России
Медведев: в Донбассе сначала должны пройти референдумы, посмотрим на их результаты