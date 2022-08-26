17:08 26.08.2022 (обновлено: 17:10 26.08.2022)
В Запорожской области начала работу комиссия по подготовке к референдуму
В Запорожской области заявили об активной подготовке к референдуму
Вид на Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия по подготовке референдума в Запорожской области приступила к своей работе, идет активная подготовка, сообщила глава избиркома Галина Катющенко.
"На сегодня избирательная комиссия в полном составе преступила к своей работе. Провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии и на сегодня мы ведем активную подготовку по проведению референдума", - сказала Катющенко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
По словам Катющенко, уже проведена ревизия избирательных участков и проанализировано состояние помещений, в которых будет проходить голосование.
Глава избиркома подчеркнула, что референдум в Запорожской области пройдет в правовом поле, будет обеспечена его легитимность и открытость.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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