https://ria.ru/20220826/referendum-1812367652.html

В Запорожской области начала работу комиссия по подготовке к референдуму

В Запорожской области начала работу комиссия по подготовке к референдуму - РИА Новости, 26.08.2022

В Запорожской области начала работу комиссия по подготовке к референдуму

Избирательная комиссия по подготовке референдума в Запорожской области приступила к своей работе, идет активная подготовка, сообщила глава избиркома Галина... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:08

2022-08-26T17:08

2022-08-26T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Избирательная комиссия по подготовке референдума в Запорожской области приступила к своей работе, идет активная подготовка, сообщила глава избиркома Галина Катющенко.По словам Катющенко, уже проведена ревизия избирательных участков и проанализировано состояние помещений, в которых будет проходить голосование.Глава избиркома подчеркнула, что референдум в Запорожской области пройдет в правовом поле, будет обеспечена его легитимность и открытость.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/referendumy-1812047377.html

запорожская область

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