https://ria.ru/20220826/rebenok-1812237963.html
В Бурятии младенец умер после прививок
В Бурятии младенец умер после прививок - РИА Новости, 26.08.2022
В Бурятии младенец умер после прививок
Минздрав Бурятии в ходе служебной проверки в городской поликлинике Улан-Удэ выяснил, что вакцинация, проведенная младенцу, о гибели которого сообщают местные... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T10:32
2022-08-26T10:32
2022-08-26T10:32
происшествия
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Минздрав Бурятии в ходе служебной проверки в городской поликлинике Улан-Удэ выяснил, что вакцинация, проведенная младенцу, о гибели которого сообщают местные соцсети, соответствовала всем нормам и требованиям, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах сообщалось, что в Улан-Удэ после проставленных в поликлинике прививок умер трехмесячный ребенок. Со слов отца, перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, но плановые прививки все равно были проставлены. Якобы врач посоветовала матери дать ребенку жаропонижающее, если поднимется температура - что и произошло вскоре после вакцинации, после чего младенец умер.В Минздраве республики заявили, что приносят "соболезнования семье в связи с гибелью ребенка, смерть которого обсуждается сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях"."По соответствующему факту Минздрав Бурятии проводит полную служебную проверку в городской поликлинике. Данной медицинской организацией были представлены все медицинские документы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Вакцинация ребенка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались", - говорится в предоставленном комментарии.По данным пресс-службы, причина смерти ребенка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие исследования.Отмечается, что Минздрав содействует на всех этапах следствия и заинтересован в выявлении истинных причин произошедшего."Полагаясь на мнения пользователей сети, до завершения следственных мероприятий определять вину медицинских работников не является правильным и справедливым по отношению ко всем сторонам", - говорится в сообщении.Медицинские работники призвали жителей республики "доверять только комментариям компетентных специалистов на основе результатов экспертизы".
https://ria.ru/20220823/vaktsinatsiya-1811633739.html
https://ria.ru/20220812/sma-1809189876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ
В Бурятии младенец умер после прививок
В Бурятии трехмесячный ребенок умер после прививок
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Минздрав Бурятии в ходе служебной проверки в городской поликлинике Улан-Удэ выяснил, что вакцинация, проведенная младенцу, о гибели которого сообщают местные соцсети, соответствовала всем нормам и требованиям, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах сообщалось, что в Улан-Удэ
после проставленных в поликлинике прививок умер трехмесячный ребенок. Со слов отца, перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, но плановые прививки все равно были проставлены. Якобы врач посоветовала матери дать ребенку жаропонижающее, если поднимется температура - что и произошло вскоре после вакцинации, после чего младенец умер.
В Минздраве республики заявили, что приносят "соболезнования семье в связи с гибелью ребенка, смерть которого обсуждается сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях".
"По соответствующему факту Минздрав Бурятии проводит полную служебную проверку в городской поликлинике. Данной медицинской организацией были представлены все медицинские документы в бюро судебно-медицинской экспертизы. Вакцинация ребенка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались", - говорится в предоставленном комментарии.
По данным пресс-службы, причина смерти ребенка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие исследования.
Отмечается, что Минздрав содействует на всех этапах следствия и заинтересован в выявлении истинных причин произошедшего.
"Полагаясь на мнения пользователей сети, до завершения следственных мероприятий определять вину медицинских работников не является правильным и справедливым по отношению ко всем сторонам", - говорится в сообщении.
Медицинские работники призвали жителей республики "доверять только комментариям компетентных специалистов на основе результатов экспертизы".