https://ria.ru/20220826/pvo-1812300772.html

Над Херсоном повторно сработала ПВО

Над Херсоном повторно сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2022

Над Херсоном повторно сработала ПВО

Над Херсоном во второй раз в течение часа сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:54

2022-08-26T13:54

2022-08-26T14:26

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 26 авг — РИА Новости. Над Херсоном во второй раз в течение часа сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.Ракеты сбивают воздушные цели, информации о разрушениях не поступало.Час назад сообщалось, что над городом было слышно около десяти залпов, в небе появились следы от противовоздушных ракет.Украинские войска регулярно обстреливают Херсон. Кроме того, удары наносятся по Антоновскому мосту через Днепр. ВСУ заявляли о планах полностью разрушить это сооружение.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работающие системы ПВО над Херсоном Системы ПВО вновь сработали над Херсоном, передает корреспондент РИА Новости 2022-08-26T13:54 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр