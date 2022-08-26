https://ria.ru/20220826/pvo-1812300772.html
Над Херсоном повторно сработала ПВО
Над Херсоном повторно сработала ПВО - РИА Новости, 26.08.2022
Над Херсоном повторно сработала ПВО
Над Херсоном во второй раз в течение часа сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:54
2022-08-26T13:54
2022-08-26T14:26
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 26 авг — РИА Новости. Над Херсоном во второй раз в течение часа сработала система ПВО, сообщил корреспондент РИА Новости.Ракеты сбивают воздушные цели, информации о разрушениях не поступало.Час назад сообщалось, что над городом было слышно около десяти залпов, в небе появились следы от противовоздушных ракет.Украинские войска регулярно обстреливают Херсон. Кроме того, удары наносятся по Антоновскому мосту через Днепр. ВСУ заявляли о планах полностью разрушить это сооружение.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах начали работу новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Обе области объявили о планах войти в состав России на правах субъектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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Работающие системы ПВО над Херсоном
Системы ПВО вновь сработали над Херсоном, передает корреспондент РИА Новости
2022-08-26T13:54
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РИА Новости
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 26.08.2022 (обновлено: 14:26 26.08.2022)
Над Херсоном повторно сработала ПВО
Над Херсоном через час после первой атаки ВСУ повторно сработала система ПВО