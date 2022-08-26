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Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос - РИА Новости, 26.08.2022
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Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос - РИА Новости, 26.08.2022
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:02
2022-08-26T12:02
общество
михаил мишустин
россия
вциом
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ одобряют 52,6% и 50,9% опрошенных, соответственно.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 15 по 21 августа, опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, михаил мишустин, россия, вциом
Общество, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ
12:02 26.08.2022
 
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 81,2 процента россиян, его деятельность одобряют 78,4 процента

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ одобряют 52,6% и 50,9% опрошенных, соответственно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 15 по 21 августа, опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 08:00
"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияВЦИОМ
 
 
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