https://ria.ru/20220826/putin-1812267513.html
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос - РИА Новости, 26.08.2022
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:02
2022-08-26T12:02
2022-08-26T12:02
общество
михаил мишустин
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вциом
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ одобряют 52,6% и 50,9% опрошенных, соответственно.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 15 по 21 августа, опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, михаил мишустин, россия, вциом
Общество, Михаил Мишустин, Россия, ВЦИОМ
Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос
ВЦИОМ: Путину доверяют 81,2 процента россиян, его деятельность одобряют 78,4 процента