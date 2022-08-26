https://ria.ru/20220826/putin-1812267513.html

Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос

Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос - РИА Новости, 26.08.2022

Путину доверяют более 81 процента граждан, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:02

2022-08-26T12:02

2022-08-26T12:02

общество

михаил мишустин

россия

вциом

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян, его деятельность одобряют 78,4%, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства РФ одобряют 52,6% и 50,9% опрошенных, соответственно.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 15 по 21 августа, опрошены 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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общество, михаил мишустин, россия, вциом