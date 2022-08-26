https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812307722.html

Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию

Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию - РИА Новости, 26.08.2022

Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию

Туроператоры предлагают российским путешественникам отправиться на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии, причем по путевкам со скидками за перелет,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:26

2022-08-26T17:26

2022-08-26T17:26

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Туроператоры предлагают российским путешественникам отправиться на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии, причем по путевкам со скидками за перелет, сообщает АТОР.По словам участников рынка, Ethiopian Airlines, которая возобновила полеты в Россию с 23 августа, предоставляет туроператорам привлекательные тарифы на острова. Так, путевка на две недели в сентябре на Сейшелы с авиабилетами, купленными по "обычным" тарифам, с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в сумму от 235 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" дороже — от 410 тысяч рублей. Если воспользоваться "туроператорскими" скидками перевозчика, то аналогичный отдых будет стоить 192 и 292 тысячи рублей соответственно.Стоимость недельного тура на двоих в сентябре на Занзибаре с перелетом по "спецтарифу" и проживанием в отеле категории четыре звезды начинается от 203 тысяч рублей. За пять звезд придется отдать как минимум на 50 тысяч рублей больше.Рейсы из аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу совершаются по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — восемь часов. Цена билета начинается от 48 тысяч рублей.Услугами авиакомпании удобно воспользоваться туристам, направляющимся в Африку — Кению, Танзанию, ЮАР, Намибию, на Мадагаскар и Сейшелы. Также перевозчик летает в Дубай, Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Латинскую Америку — в Буэнос-Айрес и Сан-Паулу, сообщила пресс-служба аэропорта.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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