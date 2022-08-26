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Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию
Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию - РИА Новости, 26.08.2022
Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию
Туроператоры предлагают российским путешественникам отправиться на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии, причем по путевкам со скидками за перелет,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:26
2022-08-26T17:26
туризм
туризм
новости - туризм
занзибар
эфиопия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
ethiopian airlines
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Туроператоры предлагают российским путешественникам отправиться на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии, причем по путевкам со скидками за перелет, сообщает АТОР.По словам участников рынка, Ethiopian Airlines, которая возобновила полеты в Россию с 23 августа, предоставляет туроператорам привлекательные тарифы на острова. Так, путевка на две недели в сентябре на Сейшелы с авиабилетами, купленными по "обычным" тарифам, с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в сумму от 235 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" дороже — от 410 тысяч рублей. Если воспользоваться "туроператорскими" скидками перевозчика, то аналогичный отдых будет стоить 192 и 292 тысячи рублей соответственно.Стоимость недельного тура на двоих в сентябре на Занзибаре с перелетом по "спецтарифу" и проживанием в отеле категории четыре звезды начинается от 203 тысяч рублей. За пять звезд придется отдать как минимум на 50 тысяч рублей больше.Рейсы из аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу совершаются по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — восемь часов. Цена билета начинается от 48 тысяч рублей.Услугами авиакомпании удобно воспользоваться туристам, направляющимся в Африку — Кению, Танзанию, ЮАР, Намибию, на Мадагаскар и Сейшелы. Также перевозчик летает в Дубай, Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Латинскую Америку — в Буэнос-Айрес и Сан-Паулу, сообщила пресс-служба аэропорта.
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туризм, новости - туризм, занзибар, эфиопия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), ethiopian airlines, домодедово (аэропорт), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Занзибар, Эфиопия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Ethiopian Airlines, Домодедово (аэропорт), туристы
17:26 26.08.2022
 
Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию

Туроператоры предлагают лететь на Занзибар и Сейшелы через Эфиопию по спецтарифам

© Flickr / Aero IcarusЛайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Flickr / Aero Icarus
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Туроператоры предлагают российским путешественникам отправиться на Сейшелы и Занзибар с пересадкой в Эфиопии, причем по путевкам со скидками за перелет, сообщает АТОР.
По словам участников рынка, Ethiopian Airlines, которая возобновила полеты в Россию с 23 августа, предоставляет туроператорам привлекательные тарифы на острова. Так, путевка на две недели в сентябре на Сейшелы с авиабилетами, купленными по "обычным" тарифам, с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в сумму от 235 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" дороже — от 410 тысяч рублей. Если воспользоваться "туроператорскими" скидками перевозчика, то аналогичный отдых будет стоить 192 и 292 тысячи рублей соответственно.
Стоимость недельного тура на двоих в сентябре на Занзибаре с перелетом по "спецтарифу" и проживанием в отеле категории четыре звезды начинается от 203 тысяч рублей. За пять звезд придется отдать как минимум на 50 тысяч рублей больше.
Рейсы из аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу совершаются по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути — восемь часов. Цена билета начинается от 48 тысяч рублей.
Услугами авиакомпании удобно воспользоваться туристам, направляющимся в Африку — Кению, Танзанию, ЮАР, Намибию, на Мадагаскар и Сейшелы. Также перевозчик летает в Дубай, Бангкок, Джакарту, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго и Латинскую Америку — в Буэнос-Айрес и Сан-Паулу, сообщила пресс-служба аэропорта.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗанзибарЭфиопияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Ethiopian AirlinesДомодедово (аэропорт)туристы
 
 
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