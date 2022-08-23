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Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Москву - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Москву
Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Москву - РИА Новости, 23.08.2022
Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Москву
Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву, рейсы будут выполняться трижды в неделю, сообщает столичный аэропорт РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:28
2022-08-23T12:36
эфиопия
ethiopian airlines
boeing 787
домодедово (аэропорт)
в мире
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву, рейсы будут выполняться трижды в неделю, сообщает столичный аэропорт "Домодедово"."Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс, после возобновления полетов, авиакомпании Ethiopian Airlines. По случаю знаменательного события первый борт партнера воздушной гавани встретили водяной аркой", - говорится в релизе.Перелеты из "Домодедово" в столицу Эфиопии будут выполняться на Boeing 787 Dreamliner трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22:00, прилет - в 07:10, уточняется в сообщении.
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эфиопия, ethiopian airlines, boeing 787, домодедово (аэропорт), в мире, новости - туризм
Эфиопия, Ethiopian Airlines, Boeing 787, Домодедово (аэропорт), В мире, Туризм, Новости - Туризм
12:28 23.08.2022 (обновлено: 12:36 23.08.2022)
 
Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты в Москву

Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты из Эфиопии в Москву

© Flickr / Aero IcarusЛайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Flickr / Aero Icarus
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила полеты из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Москву, рейсы будут выполняться трижды в неделю, сообщает столичный аэропорт "Домодедово".
"Московский аэропорт "Домодедово" встретил первый рейс, после возобновления полетов, авиакомпании Ethiopian Airlines. По случаю знаменательного события первый борт партнера воздушной гавани встретили водяной аркой", - говорится в релизе.
Перелеты из "Домодедово" в столицу Эфиопии будут выполняться на Boeing 787 Dreamliner трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из аэропорта "Домодедово" в 22:00, прилет - в 07:10, уточняется в сообщении.
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