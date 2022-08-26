https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812284728.html

Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников

Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников - РИА Новости, 26.08.2022

Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников

Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

2022-08-26T18:59

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации."Мы предлагаем создать путеводитель с подробной навигацией и указанием важных для верующих мест в разных регионах России", — заявил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.Он уверен, что активное взаимодействие членов МТПП, Русской православной церкви, Совета деловых клубов землячеств и ассоциации позволит создать и продвинуть тренд на такой вид автотуризма.Вице-президент ассоциации Денис Манько уточнил, что развитие проекта паломнических автопутешествий начнется в 67 регионах России."Мы хотим расширять географию поездок для граждан с различным вероисповеданием, чтобы они могли узнавать новые места, изучать историю и культуру страны, иметь возможность глубже погрузиться в мир религиозных традиций и просто комфортно и безопасно отдыхать там, где им хочется, используя любое транспортное средство", — пояснил он.

https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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