https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812284728.html
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников - РИА Новости, 26.08.2022
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников
Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:59
2022-08-26T18:59
2022-08-26T18:59
туризм
туризм
россия
туристы
новости - туризм
русская православная церковь
куда поехать
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/94/1553349408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e16127049c22a346638fb9e09693a8.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации."Мы предлагаем создать путеводитель с подробной навигацией и указанием важных для верующих мест в разных регионах России", — заявил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.Он уверен, что активное взаимодействие членов МТПП, Русской православной церкви, Совета деловых клубов землячеств и ассоциации позволит создать и продвинуть тренд на такой вид автотуризма.Вице-президент ассоциации Денис Манько уточнил, что развитие проекта паломнических автопутешествий начнется в 67 регионах России."Мы хотим расширять географию поездок для граждан с различным вероисповеданием, чтобы они могли узнавать новые места, изучать историю и культуру страны, иметь возможность глубже погрузиться в мир религиозных традиций и просто комфортно и безопасно отдыхать там, где им хочется, используя любое транспортное средство", — пояснил он.
https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/94/1553349408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d593e11abdac84c32ee18cae73986575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, туристы, новости - туризм, русская православная церковь, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , достопримечательности, религия
Туризм, Туризм, Россия, туристы, Новости - Туризм, Русская православная церковь, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , Достопримечательности, Религия
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников
Ассоциация автотуризма предлагает создать путеводитель по местам паломничества в России
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Мы предлагаем создать путеводитель с подробной навигацией и указанием важных для верующих мест в разных регионах России", — заявил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.
Он уверен, что активное взаимодействие членов МТПП, Русской православной церкви, Совета деловых клубов землячеств и ассоциации позволит создать и продвинуть
тренд на такой вид автотуризма.
Вице-президент ассоциации Денис Манько уточнил, что развитие проекта паломнических автопутешествий начнется в 67 регионах России.
"Мы хотим расширять географию поездок для граждан с различным вероисповеданием, чтобы они могли узнавать новые места, изучать историю и культуру страны, иметь возможность глубже погрузиться в мир религиозных традиций и просто комфортно и безопасно отдыхать там, где им хочется, используя любое транспортное средство", — пояснил он.