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Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812284728.html
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников - РИА Новости, 26.08.2022
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников
Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:59
2022-08-26T18:59
туризм
туризм
россия
туристы
новости - туризм
русская православная церковь
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куда сходить
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации."Мы предлагаем создать путеводитель с подробной навигацией и указанием важных для верующих мест в разных регионах России", — заявил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.Он уверен, что активное взаимодействие членов МТПП, Русской православной церкви, Совета деловых клубов землячеств и ассоциации позволит создать и продвинуть тренд на такой вид автотуризма.Вице-президент ассоциации Денис Манько уточнил, что развитие проекта паломнических автопутешествий начнется в 67 регионах России."Мы хотим расширять географию поездок для граждан с различным вероисповеданием, чтобы они могли узнавать новые места, изучать историю и культуру страны, иметь возможность глубже погрузиться в мир религиозных традиций и просто комфортно и безопасно отдыхать там, где им хочется, используя любое транспортное средство", — пояснил он.
https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html
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туризм, россия, туристы, новости - туризм, русская православная церковь, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , достопримечательности, религия
Туризм, Туризм, Россия, туристы, Новости - Туризм, Русская православная церковь, куда поехать, куда сходить , куда поехать в выходные, что посмотреть , Достопримечательности, Религия
18:59 26.08.2022
 
Ассоциация автотуризма составит путеводитель для паломников

Ассоциация автотуризма предлагает создать путеводитель по местам паломничества в России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга планирует сделать гид по местам паломничества, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Мы предлагаем создать путеводитель с подробной навигацией и указанием важных для верующих мест в разных регионах России", — заявил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.
Он уверен, что активное взаимодействие членов МТПП, Русской православной церкви, Совета деловых клубов землячеств и ассоциации позволит создать и продвинуть тренд на такой вид автотуризма.
Вице-президент ассоциации Денис Манько уточнил, что развитие проекта паломнических автопутешествий начнется в 67 регионах России.
"Мы хотим расширять географию поездок для граждан с различным вероисповеданием, чтобы они могли узнавать новые места, изучать историю и культуру страны, иметь возможность глубже погрузиться в мир религиозных традиций и просто комфортно и безопасно отдыхать там, где им хочется, используя любое транспортное средство", — пояснил он.
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