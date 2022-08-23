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Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт - РИА Новости, 23.08.2022
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Туризм
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Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт - РИА Новости, 23.08.2022
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт
Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:31
2022-08-23T12:31
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на мотоциклах и автомобилях, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации."Картографическая компания 2ГИС осваивает нишу на рынке автомобильной навигации стремительно. Мы давно это заметили и, наконец, провели первые переговоры о создании совместных проектов на территории Владимирской области, чтобы затем распространить свой опыт по всей стране", — сообщил глава регионального представительства ассоциации Павел Песцов.Он добавил, что 2ГИС в данный момент ведет разработку бета-версии своих мобильных приложений, устанавливая на автомобили спецустройства для передвижения, а также работает над программным обеспечением для водителей такси и пассажиров."Ассоциация готова предоставить разработчику площадку для реализации собственных проектов, а он, в свою очередь, может стать незаменимым помощником для тех, кто прокладывает свой маршрут. Сотрудничество с 2ГИС возможно в том числе в рамках работы над федеральным проектом "Безопасные дороги", — уточнил Песцов.Руководство уже обсуждает план совместной работы, отметил менеджер по продажам 2ГИС во Владимире Олег Моругин. Он добавил, что в ближайшее время разработчик озвучит конкретные предложения по реализации совместных проектов.
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туризм, новости - туризм, туристы, автомобили, владимирская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Автомобили, Владимирская область
12:31 23.08.2022
 
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт

Ассоциация автотуризма и 2ГИС планируют создавать навигационные карты для путешественников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" вдоль реки Катунь в Республике Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт вдоль реки Катунь в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на мотоциклах и автомобилях, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Картографическая компания 2ГИС осваивает нишу на рынке автомобильной навигации стремительно. Мы давно это заметили и, наконец, провели первые переговоры о создании совместных проектов на территории Владимирской области, чтобы затем распространить свой опыт по всей стране", — сообщил глава регионального представительства ассоциации Павел Песцов.
Он добавил, что 2ГИС в данный момент ведет разработку бета-версии своих мобильных приложений, устанавливая на автомобили спецустройства для передвижения, а также работает над программным обеспечением для водителей такси и пассажиров.
"Ассоциация готова предоставить разработчику площадку для реализации собственных проектов, а он, в свою очередь, может стать незаменимым помощником для тех, кто прокладывает свой маршрут. Сотрудничество с 2ГИС возможно в том числе в рамках работы над федеральным проектом "Безопасные дороги", — уточнил Песцов.
Руководство уже обсуждает план совместной работы, отметил менеджер по продажам 2ГИС во Владимире Олег Моругин. Он добавил, что в ближайшее время разработчик озвучит конкретные предложения по реализации совместных проектов.
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