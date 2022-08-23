https://ria.ru/20220823/puteshestviya-1811480856.html
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт - РИА Новости, 23.08.2022
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт
Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:31
2022-08-23T12:31
2022-08-23T12:31
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на мотоциклах и автомобилях, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации."Картографическая компания 2ГИС осваивает нишу на рынке автомобильной навигации стремительно. Мы давно это заметили и, наконец, провели первые переговоры о создании совместных проектов на территории Владимирской области, чтобы затем распространить свой опыт по всей стране", — сообщил глава регионального представительства ассоциации Павел Песцов.Он добавил, что 2ГИС в данный момент ведет разработку бета-версии своих мобильных приложений, устанавливая на автомобили спецустройства для передвижения, а также работает над программным обеспечением для водителей такси и пассажиров."Ассоциация готова предоставить разработчику площадку для реализации собственных проектов, а он, в свою очередь, может стать незаменимым помощником для тех, кто прокладывает свой маршрут. Сотрудничество с 2ГИС возможно в том числе в рамках работы над федеральным проектом "Безопасные дороги", — уточнил Песцов.Руководство уже обсуждает план совместной работы, отметил менеджер по продажам 2ГИС во Владимире Олег Моругин. Он добавил, что в ближайшее время разработчик озвучит конкретные предложения по реализации совместных проектов.
https://ria.ru/20180920/1528944063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, автомобили, владимирская область
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Автомобили, Владимирская область
Ассоциация автотуризма договаривается с 2ГИС о создании навигационных карт
Ассоциация автотуризма и 2ГИС планируют создавать навигационные карты для путешественников
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ассоциация автомототуризма и караванинга ведет переговоры с разработчиком 2ГИС о создании совместных проектов по навигации для российских путешественников на мотоциклах и автомобилях, рассказали РИА Новости в пресс-службе организации.
"Картографическая компания 2ГИС осваивает нишу на рынке автомобильной навигации стремительно. Мы давно это заметили и, наконец, провели первые переговоры о создании совместных проектов на территории Владимирской области, чтобы затем распространить свой опыт по всей стране", — сообщил глава регионального представительства ассоциации Павел Песцов.
Он добавил, что 2ГИС в данный момент ведет разработку бета-версии своих мобильных приложений, устанавливая на автомобили спецустройства для передвижения, а также работает над программным обеспечением для водителей такси и пассажиров.
"Ассоциация готова предоставить разработчику площадку для реализации собственных проектов, а он, в свою очередь, может стать незаменимым помощником для тех, кто прокладывает свой маршрут. Сотрудничество с 2ГИС возможно в том числе в рамках работы над федеральным проектом "Безопасные дороги", — уточнил Песцов.
Руководство уже обсуждает план совместной работы, отметил менеджер по продажам 2ГИС во Владимире Олег Моругин. Он добавил, что в ближайшее время разработчик озвучит конкретные предложения по реализации совместных проектов.