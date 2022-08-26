https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812225591.html

Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней

Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней - РИА Новости, 26.08.2022

Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней

Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:18

2022-08-26T13:18

2022-08-26T13:18

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катар

саудовская аравия

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ДОХА, 26 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну во время мундиаля на 60 дней, сообщает пресс-служба МИД королевства.Обладатели удостоверения болельщика — Hayya fan card — могут въехать в страну за десять дней до начала соревнований, получив электронное разрешение через единую национальную визовую платформу. "Им можно оставаться в королевстве в течение 60 дней, въезжать и выезжать из него несколько раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте саудовского внешнеполитического ведомства.При этом фанаты могут вначале посетить Саудовскую Аравию, а потом отправиться на матчи в соседнюю страну, так как условие первоначального въезда в Катар не является обязательным. Единственное требование властей королевства — иметь при себе медицинскую страховку.Ранее катарские власти объявили, что с 1 ноября туристы могут въехать в страну только при наличии удостоверения болельщика, которое наряду с билетом обеспечит им возможность посещать стадионы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.Региональные авиалинии на время чемпионата в Катаре запустят специальные шаттл-рейсы, позволяющие жителям соседних стран посетить игры и вернуться домой в тот же день. Саудовские авиалинии объявили, что во время соревнований будут выполнять 40 таких рейсов в день.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20220815/katar-1809604849.html

катар

саудовская аравия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туристы, катар, саудовская аравия, новости - туризм, туризм, чемпионат мира по футболу