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Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней - РИА Новости, 26.08.2022
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней
Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:18
2022-08-26T13:18
туризм
туристы
катар
саудовская аравия
новости - туризм
туризм
чемпионат мира по футболу
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ДОХА, 26 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну во время мундиаля на 60 дней, сообщает пресс-служба МИД королевства.Обладатели удостоверения болельщика — Hayya fan card — могут въехать в страну за десять дней до начала соревнований, получив электронное разрешение через единую национальную визовую платформу. "Им можно оставаться в королевстве в течение 60 дней, въезжать и выезжать из него несколько раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте саудовского внешнеполитического ведомства.При этом фанаты могут вначале посетить Саудовскую Аравию, а потом отправиться на матчи в соседнюю страну, так как условие первоначального въезда в Катар не является обязательным. Единственное требование властей королевства — иметь при себе медицинскую страховку.Ранее катарские власти объявили, что с 1 ноября туристы могут въехать в страну только при наличии удостоверения болельщика, которое наряду с билетом обеспечит им возможность посещать стадионы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.Региональные авиалинии на время чемпионата в Катаре запустят специальные шаттл-рейсы, позволяющие жителям соседних стран посетить игры и вернуться домой в тот же день. Саудовские авиалинии объявили, что во время соревнований будут выполнять 40 таких рейсов в день.
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туристы, катар, саудовская аравия, новости - туризм, туризм, чемпионат мира по футболу
Туризм, туристы, Катар, Саудовская Аравия, Новости - Туризм, Туризм, Чемпионат мира по футболу
13:18 26.08.2022
 
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней

Саудовская Аравия разрешила болельщикам во время мундиаля оставаться в стране 60 дней

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ДОХА, 26 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну во время мундиаля на 60 дней, сообщает пресс-служба МИД королевства.
Обладатели удостоверения болельщика — Hayya fan card — могут въехать в страну за десять дней до начала соревнований, получив электронное разрешение через единую национальную визовую платформу.
"Им можно оставаться в королевстве в течение 60 дней, въезжать и выезжать из него несколько раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте саудовского внешнеполитического ведомства.
При этом фанаты могут вначале посетить Саудовскую Аравию, а потом отправиться на матчи в соседнюю страну, так как условие первоначального въезда в Катар не является обязательным. Единственное требование властей королевства — иметь при себе медицинскую страховку.
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Ранее катарские власти объявили, что с 1 ноября туристы могут въехать в страну только при наличии удостоверения болельщика, которое наряду с билетом обеспечит им возможность посещать стадионы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Региональные авиалинии на время чемпионата в Катаре запустят специальные шаттл-рейсы, позволяющие жителям соседних стран посетить игры и вернуться домой в тот же день. Саудовские авиалинии объявили, что во время соревнований будут выполнять 40 таких рейсов в день.
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