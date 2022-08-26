https://ria.ru/20220826/puteshestviya-1812225591.html
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней - РИА Новости, 26.08.2022
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней
Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:18
2022-08-26T13:18
2022-08-26T13:18
туризм
туристы
катар
саудовская аравия
новости - туризм
туризм
чемпионат мира по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
ДОХА, 26 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну во время мундиаля на 60 дней, сообщает пресс-служба МИД королевства.Обладатели удостоверения болельщика — Hayya fan card — могут въехать в страну за десять дней до начала соревнований, получив электронное разрешение через единую национальную визовую платформу. "Им можно оставаться в королевстве в течение 60 дней, въезжать и выезжать из него несколько раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте саудовского внешнеполитического ведомства.При этом фанаты могут вначале посетить Саудовскую Аравию, а потом отправиться на матчи в соседнюю страну, так как условие первоначального въезда в Катар не является обязательным. Единственное требование властей королевства — иметь при себе медицинскую страховку.Ранее катарские власти объявили, что с 1 ноября туристы могут въехать в страну только при наличии удостоверения болельщика, которое наряду с билетом обеспечит им возможность посещать стадионы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.Региональные авиалинии на время чемпионата в Катаре запустят специальные шаттл-рейсы, позволяющие жителям соседних стран посетить игры и вернуться домой в тот же день. Саудовские авиалинии объявили, что во время соревнований будут выполнять 40 таких рейсов в день.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
https://ria.ru/20220815/katar-1809604849.html
катар
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, катар, саудовская аравия, новости - туризм, туризм, чемпионат мира по футболу
Туризм, туристы, Катар, Саудовская Аравия, Новости - Туризм, Туризм, Чемпионат мира по футболу
Саудовская Аравия разрешила футбольным фанатам оставаться в стране 60 дней
Саудовская Аравия разрешила болельщикам во время мундиаля оставаться в стране 60 дней
ДОХА, 26 авг — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии разрешили футбольным болельщикам, которые получили электронное удостоверение для посещения чемпионата мира в Катаре, приехать в страну во время мундиаля на 60 дней, сообщает пресс-служба МИД королевства.
Обладатели удостоверения болельщика — Hayya fan card — могут въехать в страну за десять дней до начала соревнований, получив электронное разрешение через единую национальную визовую платформу.
"Им можно оставаться в королевстве в течение 60 дней, въезжать и выезжать из него несколько раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте саудовского внешнеполитического ведомства.
При этом фанаты могут вначале посетить Саудовскую Аравию, а потом отправиться на матчи в соседнюю страну, так как условие первоначального въезда в Катар не является обязательным. Единственное требование властей королевства — иметь при себе медицинскую страховку.
Ранее катарские власти объявили
, что с 1 ноября туристы могут въехать в страну только при наличии удостоверения болельщика, которое наряду с билетом обеспечит им возможность посещать стадионы, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Региональные авиалинии на время чемпионата в Катаре запустят специальные шаттл-рейсы, позволяющие жителям соседних стран посетить игры и вернуться домой в тот же день. Саудовские авиалинии объявили, что во время соревнований будут выполнять 40 таких рейсов в день.