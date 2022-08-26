https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html

Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань

Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань - РИА Новости, 26.08.2022

Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань

Китай выражает недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань членов конгресса США, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T17:49

2022-08-26T17:49

2022-08-26T17:58

в мире

китай

тайвань

конгресс сша

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сша

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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай выражает недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань членов конгресса США, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР."Визит соответствующих членов конгресса США на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также обещание США поддерживать исключительно неофициальные отношения с Тайванем. Китай в связи с этим выражает недовольство и решительный протест", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.Отмечается, что Китай настоятельно рекомендует США прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня."Китай продолжит принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности", - подчеркнули в МИД.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220826/tayvan-1812348743.html

https://ria.ru/20220816/kitay-1809872109.html

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