https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань - РИА Новости, 26.08.2022
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
Китай выражает недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань членов конгресса США, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T17:49
2022-08-26T17:49
2022-08-26T17:58
в мире
китай
тайвань
конгресс сша
мид кнр
визит пелоси на тайвань
нэнси пелоси
сша
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ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай выражает недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань членов конгресса США, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР."Визит соответствующих членов конгресса США на Тайвань грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также обещание США поддерживать исключительно неофициальные отношения с Тайванем. Китай в связи с этим выражает недовольство и решительный протест", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР.Отмечается, что Китай настоятельно рекомендует США прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня."Китай продолжит принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности", - подчеркнули в МИД.Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220826/tayvan-1812348743.html
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в мире, китай, тайвань, конгресс сша, мид кнр, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Конгресс США, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань, Нэнси Пелоси, США
17:49 26.08.2022 (обновлено: 17:58 26.08.2022)
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
МИД Китая выразил решительный протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Китай выражает недовольство и решительный протест в связи с визитом на Тайвань членов конгресса США, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР.
"Визит соответствующих членов конгресса США
на Тайвань
грубо нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также обещание США
поддерживать исключительно неофициальные отношения с Тайванем. Китай
в связи с этим выражает недовольство и решительный протест", - говорится в сообщении на сайте МИД КНР
.
Отмечается, что Китай настоятельно рекомендует США прекратить любые официальные отношения с Тайванем и перестать посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня.
"Китай продолжит принимать действенные меры по защите своего суверенитета и государственной целостности", - подчеркнули в МИД.
Делегация США во главе с сенатором Маршей Блэкберн прибыла на Тайвань в четверг вечером. Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц, 2-3 августа Тайвань посетила делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси
, 14-15 августа - делегация во главе с сенатором Эдом Марки, а 21 августа Тайвань с четырехдневным визитом посетила делегация во главе с губернатором штата Индиана
Эриком Холкомбом. Планируется, что нынешний визит продлится три дня.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.