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МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов - РИА Новости, 26.08.2022
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МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов
МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов - РИА Новости, 26.08.2022
МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов
Почти 40 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза более 800 тысяч тонн продовольствия, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T23:48
2022-08-26T23:54
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза более 800 тысяч тонн продовольствия, сообщили в МИД РФ.В российском министерстве подчеркнули, что, несмотря на утверждения ооновских представителей еще до запуска "черноморской инициативы", что в украинских портах находится свыше 5 миллионов тонн пшеницы, ее доля составляет менее 15% в общем объеме.В МИД РФ обратили внимание на географию движения судов, подчеркнув, что отправлялись они не всегда в направлении наиболее нуждающихся стран. Так, 16 судов направились в Турцию. В министерстве предположили, что часть поступающего в Турцию зерна будет переработана в муку и направлена в нуждающиеся страны. Четыре судна отправились в Италию, три - в Южную Корею, по два в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды. По одному судну было направлено в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию, ФРГ."При этом пока только одно судно, зафрахтованное ВПП ООН, с 23 тысячами тонн пшеницы на борту направляется в Джибути (с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию). Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами "черноморской инициативы" – накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии", - подчеркнули в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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россия, турция, италия, оон, в мире, экономика
Россия, Турция, Италия, ООН, В мире, Экономика
23:48 26.08.2022 (обновлено: 23:54 26.08.2022)
 
МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов

МИД сообщил, что 39 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза продовольствия

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза более 800 тысяч тонн продовольствия, сообщили в МИД РФ.
"К настоящему времени, по данным ООН, черноморским коридором уже воспользовались 39 судов (включая 19 ранее заблокированных в украинских портах), которые вывезли в общей сложности 845496 тысяч тонн продовольствия. Речь идет преимущественно о кукурузе (70%), а также семенах и масле подсолнечника (6%), рапсе (4%), подсолнечном шроте (3%), свекловичном жоме (2%), сое (1,5%)", - говорится в сообщении.
В российском министерстве подчеркнули, что, несмотря на утверждения ооновских представителей еще до запуска "черноморской инициативы", что в украинских портах находится свыше 5 миллионов тонн пшеницы, ее доля составляет менее 15% в общем объеме.
В МИД РФ обратили внимание на географию движения судов, подчеркнув, что отправлялись они не всегда в направлении наиболее нуждающихся стран. Так, 16 судов направились в Турцию. В министерстве предположили, что часть поступающего в Турцию зерна будет переработана в муку и направлена в нуждающиеся страны. Четыре судна отправились в Италию, три - в Южную Корею, по два в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды. По одному судну было направлено в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию, ФРГ.
"При этом пока только одно судно, зафрахтованное ВПП ООН, с 23 тысячами тонн пшеницы на борту направляется в Джибути (с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию). Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами "черноморской инициативы" – накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии", - подчеркнули в МИД РФ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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