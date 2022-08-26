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МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов

МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов - РИА Новости, 26.08.2022

МИД сообщил, что черноморским коридором воспользовались 39 судов

Почти 40 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза более 800 тысяч тонн продовольствия, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T23:48

2022-08-26T23:48

2022-08-26T23:54

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Почти 40 судов воспользовались черноморским коридором для вывоза более 800 тысяч тонн продовольствия, сообщили в МИД РФ.В российском министерстве подчеркнули, что, несмотря на утверждения ооновских представителей еще до запуска "черноморской инициативы", что в украинских портах находится свыше 5 миллионов тонн пшеницы, ее доля составляет менее 15% в общем объеме.В МИД РФ обратили внимание на географию движения судов, подчеркнув, что отправлялись они не всегда в направлении наиболее нуждающихся стран. Так, 16 судов направились в Турцию. В министерстве предположили, что часть поступающего в Турцию зерна будет переработана в муку и направлена в нуждающиеся страны. Четыре судна отправились в Италию, три - в Южную Корею, по два в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды. По одному судну было направлено в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию, ФРГ."При этом пока только одно судно, зафрахтованное ВПП ООН, с 23 тысячами тонн пшеницы на борту направляется в Джибути (с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию). Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами "черноморской инициативы" – накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии", - подчеркнули в МИД РФ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

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россия, турция, италия, оон, в мире, экономика