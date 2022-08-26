https://ria.ru/20220826/problema-1812216967.html
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ - РИА Новости, 26.08.2022
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ
Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:48
2022-08-26T07:48
2022-08-26T11:16
специальная военная операция на украине
джошуа хумински
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джошуа хумински, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Джошуа Хумински, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
07:48 26.08.2022 (обновлено: 11:16 26.08.2022)
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ
Директор центра разведки Хумински назвал состояние личного состава важнейшей проблемой ВСУ