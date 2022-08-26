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В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/problema-1812216967.html
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ - РИА Новости, 26.08.2022
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ
Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T07:48
2022-08-26T11:16
специальная военная операция на украине
джошуа хумински
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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джошуа хумински, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Джошуа Хумински, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
07:48 26.08.2022 (обновлено: 11:16 26.08.2022)
 
В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ

Директор центра разведки Хумински назвал состояние личного состава важнейшей проблемой ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

"Важнейшая проблема <…> — несомненно, личный состав. <…> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах", — заявил Хумински.

Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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