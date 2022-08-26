https://ria.ru/20220826/problema-1812216967.html

В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ

В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ - РИА Новости, 26.08.2022

В США раскрыли важнейшую проблему ВСУ

Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T07:48

2022-08-26T07:48

2022-08-26T11:16

специальная военная операция на украине

джошуа хумински

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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джошуа хумински, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины