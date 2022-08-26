https://ria.ru/20220826/prizyv-1812257253.html
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка - РИА Новости, 26.08.2022
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка
Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:37
2022-08-26T11:37
2022-08-26T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинский клуб аграрного бизнеса
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович."Есть позиция президента, он ее озвучил. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Это позиция президента... Однако для отдельных категорий мужчин выезд все же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен (5400 долларов), но возможность уехать", - приводит слова Арестовича телеканал "ТСН" в Telegram.При этом советник офиса Зеленского отметил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободив их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20220803/vsu-1807027738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, украинский клуб аграрного бизнеса, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинский клуб аграрного бизнеса, Верховная Рада Украины
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка в 200 тысяч гривен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил
советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Есть позиция президента, он ее озвучил. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Это позиция президента... Однако для отдельных категорий мужчин выезд все же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен (5400 долларов), но возможность уехать", - приводит слова Арестовича телеканал "ТСН" в Telegram.
При этом советник офиса Зеленского отметил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают.
Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободив их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.