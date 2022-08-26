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Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/prizyv-1812257253.html
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка - РИА Новости, 26.08.2022
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка
Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:37
2022-08-26T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинский клуб аграрного бизнеса
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович."Есть позиция президента, он ее озвучил. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Это позиция президента... Однако для отдельных категорий мужчин выезд все же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен (5400 долларов), но возможность уехать", - приводит слова Арестовича телеканал "ТСН" в Telegram.При этом советник офиса Зеленского отметил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободив их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.
https://ria.ru/20220803/vsu-1807027738.html
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в мире, украина, украинский клуб аграрного бизнеса, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинский клуб аграрного бизнеса, Верховная Рада Украины
11:37 26.08.2022
 
Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка

Некоторым призывникам на Украине разрешат выезжать при внесении задатка в 200 тысяч гривен

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие заправляют кровати в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове
Военнослужащие заправляют кровати в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие заправляют кровати в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Некоторые категории призывников на Украине в порядке исключения смогут уехать из страны при внесении задатка в 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов), сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Есть позиция президента, он ее озвучил. Звучит она так, что до конца войны особых поблажек не ждите, потому что все нам нужны здесь для обороны. Это позиция президента... Однако для отдельных категорий мужчин выезд все же возможен. Верным признаком этого является, хоть и через задаток 200 тысяч гривен (5400 долларов), но возможность уехать", - приводит слова Арестовича телеканал "ТСН" в Telegram.
При этом советник офиса Зеленского отметил, что эта тенденция не будет такой широкой, как многие ожидают.
Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" 9 августа призвала правительство разрешить бронировать до 70% сотрудников предприятий, тем самым освободив их от мобилизации для обеспечения продовольственной безопасности страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкраинский клуб аграрного бизнесаВерховная Рада Украины
 
 
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