https://ria.ru/20220826/prilozhenie-1812352126.html

Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса

Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса - РИА Новости, 26.08.2022

Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса

Минцифры объявило конкурс на выполнение работ по развитию мобильного приложения "Инспектор" для дистанционной проверки бизнеса в России с общей начальной ценой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:33

2022-08-26T16:33

2022-08-26T16:33

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минцифры объявило конкурс на выполнение работ по развитию мобильного приложения "Инспектор" для дистанционной проверки бизнеса в России с общей начальной ценой контракта 70 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.В середине августа Минцифры сообщило, что технология для дистанционной проверки бизнеса заработает в России в пилотном режиме в сентябре, она позволит инспекторам при лицензировании проверять выполнение предпринимателями необходимых требований в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).Заказчиком закупки является Минцифры, объектом - "выполнение работ по развитию подсистемы "Мобильное приложение "Инспектор" государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".Максимальная сумма контракта составляет 69,969 миллиона рублей. Подача заявок доступна до 9 сентября 2022 года. Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 20 марта 2023 года, а источником финансирования являются средства федерального бюджета, следует из технического задания.В техническом задании в качестве цели отмечается реализация новых возможностей выполнения надзорных и профилактических мероприятий, снижение нагрузки на инспекторов при проведении этих мероприятий, а также снижение влияния человеческого фактора в процессе проведения надзора.Развитие подсистемы предполагает предоставление возможности выполнения контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном режиме, в том числе с применением видео-конференцсвязи; участия в процессе инспектора и контролируемого лица; возможность подписания документов по итогам проверки с использованием электронной подписи, а также предоставление возможности контролируемым органам самостоятельно выполнять отдельные операции в рамках проверки.

https://ria.ru/20220824/mintsifry-1811828420.html

https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии