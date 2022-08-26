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Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса - РИА Новости, 26.08.2022
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Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса
Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса - РИА Новости, 26.08.2022
Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса
Минцифры объявило конкурс на выполнение работ по развитию мобильного приложения "Инспектор" для дистанционной проверки бизнеса в России с общей начальной ценой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:33
2022-08-26T16:33
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минцифры объявило конкурс на выполнение работ по развитию мобильного приложения "Инспектор" для дистанционной проверки бизнеса в России с общей начальной ценой контракта 70 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.В середине августа Минцифры сообщило, что технология для дистанционной проверки бизнеса заработает в России в пилотном режиме в сентябре, она позволит инспекторам при лицензировании проверять выполнение предпринимателями необходимых требований в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).Заказчиком закупки является Минцифры, объектом - "выполнение работ по развитию подсистемы "Мобильное приложение "Инспектор" государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".Максимальная сумма контракта составляет 69,969 миллиона рублей. Подача заявок доступна до 9 сентября 2022 года. Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 20 марта 2023 года, а источником финансирования являются средства федерального бюджета, следует из технического задания.В техническом задании в качестве цели отмечается реализация новых возможностей выполнения надзорных и профилактических мероприятий, снижение нагрузки на инспекторов при проведении этих мероприятий, а также снижение влияния человеческого фактора в процессе проведения надзора.Развитие подсистемы предполагает предоставление возможности выполнения контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном режиме, в том числе с применением видео-конференцсвязи; участия в процессе инспектора и контролируемого лица; возможность подписания документов по итогам проверки с использованием электронной подписи, а также предоставление возможности контролируемым органам самостоятельно выполнять отдельные операции в рамках проверки.
https://ria.ru/20220824/mintsifry-1811828420.html
https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Экономика, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
16:33 26.08.2022
 
Минцифры объявило тендер на развитие приложения для проверки бизнеса

Минцифры объявило тендер на развитие приложения для дистанционной проверки бизнеса

CC0 / / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC0 / /
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минцифры объявило конкурс на выполнение работ по развитию мобильного приложения "Инспектор" для дистанционной проверки бизнеса в России с общей начальной ценой контракта 70 миллионов рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.
В середине августа Минцифры сообщило, что технология для дистанционной проверки бизнеса заработает в России в пилотном режиме в сентябре, она позволит инспекторам при лицензировании проверять выполнение предпринимателями необходимых требований в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).
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Заказчиком закупки является Минцифры, объектом - "выполнение работ по развитию подсистемы "Мобильное приложение "Инспектор" государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности".
Максимальная сумма контракта составляет 69,969 миллиона рублей. Подача заявок доступна до 9 сентября 2022 года. Срок выполнения работ - с даты заключения контракта по 20 марта 2023 года, а источником финансирования являются средства федерального бюджета, следует из технического задания.
В техническом задании в качестве цели отмечается реализация новых возможностей выполнения надзорных и профилактических мероприятий, снижение нагрузки на инспекторов при проведении этих мероприятий, а также снижение влияния человеческого фактора в процессе проведения надзора.
Развитие подсистемы предполагает предоставление возможности выполнения контрольно-надзорных мероприятий в дистанционном режиме, в том числе с применением видео-конференцсвязи; участия в процессе инспектора и контролируемого лица; возможность подписания документов по итогам проверки с использованием электронной подписи, а также предоставление возможности контролируемым органам самостоятельно выполнять отдельные операции в рамках проверки.
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ЭкономикаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
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