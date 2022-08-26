https://ria.ru/20220826/pravo-1812212257.html

Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы

Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы - РИА Новости, 26.08.2022

Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы

Работы на открытом воздухе не рекомендуется вести при температуре выше 32,5℃, если перенести их на другое время невозможно, у сотрудника должна быть возможность РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T04:47

2022-08-26T04:47

2022-08-26T04:47

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569655458_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_0682fe4baa2979067cf33aca6415ead8.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы на открытом воздухе не рекомендуется вести при температуре выше 32,5℃, если перенести их на другое время невозможно, у сотрудника должна быть возможность отдыха в прохладном помещении каждые 15-20 минут, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Если перенести работу невозможно, то сотрудник может трудиться непрерывно не более 15-20 минут, а после отдыхать в прохладном помещении не менее 10-12 минут. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки в течение смены не должна превышать 4-5 часов в спецодежде для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа, если такой спецодежды нет.Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о допустимом пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован."Трудовое законодательство (ст. 212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - уточнила Нечаева.

https://ria.ru/20220824/zhara-1811825955.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)