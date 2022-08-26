https://ria.ru/20220826/pravo-1812212257.html
Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы
Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы - РИА Новости, 26.08.2022
Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы
Работы на открытом воздухе не рекомендуется вести при температуре выше 32,5℃, если перенести их на другое время невозможно, у сотрудника должна быть возможность РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T04:47
2022-08-26T04:47
2022-08-26T04:47
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы на открытом воздухе не рекомендуется вести при температуре выше 32,5℃, если перенести их на другое время невозможно, у сотрудника должна быть возможность отдыха в прохладном помещении каждые 15-20 минут, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.Если перенести работу невозможно, то сотрудник может трудиться непрерывно не более 15-20 минут, а после отдыхать в прохладном помещении не менее 10-12 минут. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки в течение смены не должна превышать 4-5 часов в спецодежде для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа, если такой спецодежды нет.Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о допустимом пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован."Трудовое законодательство (ст. 212 ТК РФ) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора", - уточнила Нечаева.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Юрист заявил, что при жаре не рекомендуется вести уличные работы
Юрист Татьяна Нечаева заявила, что при жаре 32,5℃ не рекомендуется вести уличные работы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Работы на открытом воздухе не рекомендуется вести при температуре выше 32,5℃, если перенести их на другое время невозможно, у сотрудника должна быть возможность отдыха в прохладном помещении каждые 15-20 минут, рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
"Температура больше 32,5℃ по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5°C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время", - рассказала она.
Если перенести работу невозможно, то сотрудник может трудиться непрерывно не более 15-20 минут, а после отдыхать в прохладном помещении не менее 10-12 минут. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки в течение смены не должна превышать 4-5 часов в спецодежде для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа, если такой спецодежды нет.
Нечаева обратила внимание, что в новые санитарные правила о работе на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования не вошли положения о допустимом пребывании на рабочем месте при температуре воздуха выше допустимых величин. Однако работодатель обязан обеспечить оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах, иначе будет оштрафован.
"Трудовое законодательство (ст. 212 ТК РФ
) обязывает работодателя обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, и несмотря на отсутствие прямой обязанности сокращать рабочее время, видится правильным соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
", - уточнила Нечаева.