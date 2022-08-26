https://ria.ru/20220826/pozhary-1812340642.html

В Рязанской области потушили все верховые пожары

В Рязанской области потушили все верховые пожары - РИА Новости, 26.08.2022

В Рязанской области потушили все верховые пожары

В Рязанской области удалось потушить все верховые лесные пожары, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:10

2022-08-26T16:10

2022-08-26T18:04

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

павел малков

московская область (подмосковье)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг — РИА Новости. В Рязанской области удалось потушить все верховые лесные пожары, сообщило правительство региона.В области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.В тушении участвуют более 9,6 тысячи человек, 2,6 тысячи единиц спецтехники, 18 самолетов и вертолетов.В Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", огонь уже прошел по площади около 17,5 тысячи гектаров. В регионе ввели режим ЧС, эвакуированы жители деревни Ольгино и поселка Голованово.По словам врио губернатора Павла Малкова, распространение самого крупного в регионе лесного пожара удалось остановить, по самому агрессивному фронту выставили полный заслон.

https://ria.ru/20220826/pozhary-1812272736.html

рязанская область

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, московская область (подмосковье)