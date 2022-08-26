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В Рязанской области потушили все верховые пожары - РИА Новости, 26.08.2022
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В Рязанской области потушили все верховые пожары
В Рязанской области потушили все верховые пожары - РИА Новости, 26.08.2022
В Рязанской области потушили все верховые пожары
В Рязанской области удалось потушить все верховые лесные пожары, сообщило правительство региона. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:10
2022-08-26T18:04
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
павел малков
московская область (подмосковье)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг — РИА Новости. В Рязанской области удалось потушить все верховые лесные пожары, сообщило правительство региона.В области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.В тушении участвуют более 9,6 тысячи человек, 2,6 тысячи единиц спецтехники, 18 самолетов и вертолетов.В Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", огонь уже прошел по площади около 17,5 тысячи гектаров. В регионе ввели режим ЧС, эвакуированы жители деревни Ольгино и поселка Голованово.По словам врио губернатора Павла Малкова, распространение самого крупного в регионе лесного пожара удалось остановить, по самому агрессивному фронту выставили полный заслон.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, павел малков, московская область (подмосковье)
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Павел Малков, Московская область (Подмосковье)
16:10 26.08.2022 (обновлено: 18:04 26.08.2022)
 
В Рязанской области потушили все верховые пожары

В Рязанской области ведут борьбу с семью лесными пожарами, все верховые пожары потушили

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкВертолет противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Вертолет противопожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг — РИА Новости. В Рязанской области удалось потушить все верховые лесные пожары, сообщило правительство региона.
"Возгорания в Рязанской области тушатся в круглосуточном режиме. Ведется борьба с семью лесными пожарами. Верховые пожары ликвидированы. Ситуация находится под постоянным контролем. По всему периметру возгорания работают бойцы и техника", — говорится в релизе.
В области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.
В тушении участвуют более 9,6 тысячи человек, 2,6 тысячи единиц спецтехники, 18 самолетов и вертолетов.
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 12:21
В Рязанской области увеличили группировку сил для тушения пожаров
В Рязанской области бушуют лесные пожары, смог от которых идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. По данным "Авиалесоохраны", огонь уже прошел по площади около 17,5 тысячи гектаров. В регионе ввели режим ЧС, эвакуированы жители деревни Ольгино и поселка Голованово.
По словам врио губернатора Павла Малкова, распространение самого крупного в регионе лесного пожара удалось остановить, по самому агрессивному фронту выставили полный заслон.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииПавел МалковМосковская область (Подмосковье)
 
 
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