https://ria.ru/20220826/pozhary-1812251580.html

В Башкирии ввели особый противопожарный режим

В Башкирии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.08.2022

В Башкирии ввели особый противопожарный режим

Власти Башкирии ввели особый противопожарный режим в регионе, сообщили в пятницу в правительстве республики. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:25

2022-08-26T11:25

2022-08-26T11:25

республика башкортостан

россия

природные пожары в россии

андрей назаров

пожары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 26 авг – РИА Новости. Власти Башкирии ввели особый противопожарный режим в регионе, сообщили в пятницу в правительстве республики.В ведомстве заявили, что особый режим начал действовать с 25 августа."Этот режим запрещает разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях, в полигонах ТКО", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.Власти сообщают, что нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Ранее в Башкирии запретили входить и въезжать в леса с 23 августа по 5 сентября из-за аномальной жары, установившейся в регионе.В ГУМЧС РФ по региону РИА Новости уточнили, что в настоящее время в республике нет действующих природных пожаров.

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республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

республика башкортостан, россия, природные пожары в россии, андрей назаров, пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)