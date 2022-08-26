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В Башкирии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.08.2022
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В Башкирии ввели особый противопожарный режим
В Башкирии ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 26.08.2022
В Башкирии ввели особый противопожарный режим
Власти Башкирии ввели особый противопожарный режим в регионе, сообщили в пятницу в правительстве республики. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:25
2022-08-26T11:25
республика башкортостан
россия
природные пожары в россии
андрей назаров
пожары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 26 авг – РИА Новости. Власти Башкирии ввели особый противопожарный режим в регионе, сообщили в пятницу в правительстве республики.В ведомстве заявили, что особый режим начал действовать с 25 августа."Этот режим запрещает разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях, в полигонах ТКО", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.Власти сообщают, что нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.Ранее в Башкирии запретили входить и въезжать в леса с 23 августа по 5 сентября из-за аномальной жары, установившейся в регионе.В ГУМЧС РФ по региону РИА Новости уточнили, что в настоящее время в республике нет действующих природных пожаров.
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республика башкортостан, россия, природные пожары в россии, андрей назаров, пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Республика Башкортостан, Россия, Природные пожары в России, Андрей Назаров, пожары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:25 26.08.2022
 
В Башкирии ввели особый противопожарный режим

Власти Башкирии с 25 августа ввели особый противопожарный режим в регионе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 26 авг – РИА Новости. Власти Башкирии ввели особый противопожарный режим в регионе, сообщили в пятницу в правительстве республики.
В ведомстве заявили, что особый режим начал действовать с 25 августа.
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"Этот режим запрещает разведение костров, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях, в полигонах ТКО", - приводятся в сообщении слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.
Власти сообщают, что нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Ранее в Башкирии запретили входить и въезжать в леса с 23 августа по 5 сентября из-за аномальной жары, установившейся в регионе.
В ГУМЧС РФ по региону РИА Новости уточнили, что в настоящее время в республике нет действующих природных пожаров.
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Республика БашкортостанРоссияПриродные пожары в РоссииАндрей НазаровпожарыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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