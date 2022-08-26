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Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
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Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров
Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022
Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров
Лесной пожар в Рязанской области возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги, заявил врио губернатора... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T11:19
2022-08-26T11:19
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
пожары
лесные пожары в турции
россия
павел малков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги, заявил врио губернатора Павел Малков."Здесь скорее компетентные органы должны ответить, был ли это поджог или естественные причины. Скорее всего, все-таки можно сейчас сказать, что пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Пожар возник в такой зоне, куда и добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24"."Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги - именно когда уже пожар занял большую территорию, были отдельные точки, которые горели достаточно далеко от основной массы пожара", - добавил врио губернатора.Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву.
рязанская область
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Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области
В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, пожары, лесные пожары в турции, россия, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, пожары, Лесные пожары в Турции, Россия, Павел Малков
11:19 26.08.2022
 
Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров

Врио губернатора Рязанской области Малков: лесной пожар возник по естественным причинам

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги, заявил врио губернатора Павел Малков.
"Здесь скорее компетентные органы должны ответить, был ли это поджог или естественные причины. Скорее всего, все-таки можно сейчас сказать, что пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Пожар возник в такой зоне, куда и добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24".
"Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги - именно когда уже пожар занял большую территорию, были отдельные точки, которые горели достаточно далеко от основной массы пожара", - добавил врио губернатора.
Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.
В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
Инфографика
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссиипожарыЛесные пожары в ТурцииРоссияПавел Малков
 
 
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