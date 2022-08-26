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Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров

Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров - РИА Новости, 26.08.2022

Врио губернатора Рязанской области назвал причину лесных пожаров

Лесной пожар в Рязанской области возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги, заявил врио губернатора... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T11:19

2022-08-26T11:19

2022-08-26T11:19

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

пожары

лесные пожары в турции

россия

павел малков

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Рязанской области возник по естественным причинам в труднодоступной зоне, но в отдельных местах могли быть и поджоги, заявил врио губернатора Павел Малков."Здесь скорее компетентные органы должны ответить, был ли это поджог или естественные причины. Скорее всего, все-таки можно сейчас сказать, что пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Пожар возник в такой зоне, куда и добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы", - сказал Малков в эфире телеканала "Россия 24"."Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги - именно когда уже пожар занял большую территорию, были отдельные точки, которые горели достаточно далеко от основной массы пожара", - добавил врио губернатора.Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательные выводы будут делать компетентные органы.В лесах Рязанской области бушуют пожары, смог от которых идет на соседние регионы, включая Московскую область и Москву.

рязанская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выжженная земля и столбы дыма: пожары бушуют в Рязанской области В Рязанской области продолжают гореть леса. Основной действующий пожар прошел около 12 тысяч гектаров, площадь активного горения составляет около 180 гектаров. Со стихией борются спасатели, также пламя тушат с вертолетов. Однако это осложняет жаркая погода и порывистый ветер. Пожары в регионе распространились на особо охраняемые территории – на Окский и Мещерский заповедники, горят не только земли лесного фонда. Угроза населенным пунктам в Рязанской области в настоящий момент отсутствует, заявил глава МЧС России Александр Куренков. C начала пожароопасного сезона в России произошло более 10 тысяч лесных пожаров, пройденная огнем площадь – свыше трех миллионов гектаров. 2022-08-26T11:19 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, пожары, лесные пожары в турции, россия, павел малков