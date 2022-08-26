https://ria.ru/20220826/posylki-1812436604.html

Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной

Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной - РИА Новости, 26.08.2022

Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной

Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной, сообщила в пятницу государственная... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:01

2022-08-26T22:01

2022-08-26T22:01

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украина

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной, сообщила в пятницу государственная почтовая компания Omniva."С начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм", - приводит пресс-служба слова главы отдела обслуживания международных посылок и писем Мариты Мяги.Она отметила, что по сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта цена гораздо ниже."Эта цена позволит покрывать прежде всего транспортные расходы. Становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения, поэтому транспортные расходы на доставку гуманитарной помощи увеличились в разы",- подчеркнула Мяги.Omniva отмечает, что в различной гуманитарной помощи нуждаются 15,7 миллиона граждан Украины. Более шести миллионов человек бежали от войны в другие страны, в дополнение к 6,6 миллионам тех, кто был вынужден искать более безопасное место внутри страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/bezhentsy-1812190374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, украина, эстония