Рейтинг@Mail.ru
Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной - РИА Новости, 26.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220826/posylki-1812436604.html
Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной
Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной - РИА Новости, 26.08.2022
Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной
Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной, сообщила в пятницу государственная... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T22:01
2022-08-26T22:01
в мире
украина
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148753/39/1487533934_0:302:5735:3527_1920x0_80_0_0_2ca08835304bbb43256e8e4dd91c1ee7.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной, сообщила в пятницу государственная почтовая компания Omniva."С начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм", - приводит пресс-служба слова главы отдела обслуживания международных посылок и писем Мариты Мяги.Она отметила, что по сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта цена гораздо ниже."Эта цена позволит покрывать прежде всего транспортные расходы. Становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения, поэтому транспортные расходы на доставку гуманитарной помощи увеличились в разы",- подчеркнула Мяги.Omniva отмечает, что в различной гуманитарной помощи нуждаются 15,7 миллиона граждан Украины. Более шести миллионов человек бежали от войны в другие страны, в дополнение к 6,6 миллионам тех, кто был вынужден искать более безопасное место внутри страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/bezhentsy-1812190374.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148753/39/1487533934_315:0:5419:3828_1920x0_80_0_0_e5bd4a66539819a26d26e823a7ae0c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония
В мире, Украина, Эстония
22:01 26.08.2022
 
Отправка посылок с гумпомощью из Эстонии на Украину станет платной

Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину станет платной

© Fotolia / industrieblickСотрировка посылок на почте
Сотрировка посылок на почте - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Fotolia / industrieblick
Сотрировка посылок на почте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг — РИА Новости. Отправка посылок с гуманитарной помощью из Эстонии на Украину от частного лица частным лицам с 1 сентября станет платной, сообщила в пятницу государственная почтовая компания Omniva.
"С начала марта частные лица из Эстонии бесплатно отправили через Omniva на Украину более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи. Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм", - приводит пресс-служба слова главы отдела обслуживания международных посылок и писем Мариты Мяги.
Она отметила, что по сравнению с обычной стоимостью отправки международной посылки эта цена гораздо ниже.
"Эта цена позволит покрывать прежде всего транспортные расходы. Становится все сложнее находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения, поэтому транспортные расходы на доставку гуманитарной помощи увеличились в разы",- подчеркнула Мяги.
Omniva отмечает, что в различной гуманитарной помощи нуждаются 15,7 миллиона граждан Украины. Более шести миллионов человек бежали от войны в другие страны, в дополнение к 6,6 миллионам тех, кто был вынужден искать более безопасное место внутри страны.
Лондон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 21:09В мире
Daily Mail: в Британии начали массово выселять украинских беженцев
 
В миреУкраинаЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала