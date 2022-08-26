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Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 26.08.2022
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Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт
Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 26.08.2022
Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт
Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие, так как ее собственные запасы иссякают, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:25
2022-08-26T12:25
германия
украина
олаф шольц
в мире
оружие
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие, так как ее собственные запасы иссякают, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о плане передать Киеву уже обещанные зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. При этом, по его словам, Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России."На эту тему уже открыто говорят в Германии, потому что Германии нечего поставлять. Они все, что могли поставить из систем вооружения, уже поставили", - сказал Сивков.Кроме того, канцлер Германии вряд ли хочет, чтобы его страна "ввязывалась в войну против России", полагает эксперт.По оценке Сивкова, 35-миллиметровые Gepard являются "довольно посредственным оружием" с ограниченными боевыми возможностями."Это достаточно старая система. Да, угрозу авиации представляет, но поэтому будет быстро уничтожена", - уточнил Сивков.Он подчеркнул, что Германия также не собирается поставлять Украине современные танки Leopard в шестой и седьмой модификациях, обладающих хорошей бронепробиваемостью. Этих машин сейчас у ФРГ мало, и поставки не идут даже в Польшу."Поэтому вот так. К тому же нарастает конфликт между Германией и Польшей. Все в комплексе. Промышленность не может производить современное оружие, потому что нет поставок газа. Вот такая картина", - добавил доктор военных наук.
https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html
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германия, украина, олаф шольц, в мире, оружие
Германия, Украина, Олаф Шольц, В мире, Оружие
12:25 26.08.2022
 
Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт

Доктор военных наук Сивков: Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская зенитная самоходная установка Gepard
Германская зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие, так как ее собственные запасы иссякают, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о плане передать Киеву уже обещанные зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. При этом, по его словам, Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России.
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"На эту тему уже открыто говорят в Германии, потому что Германии нечего поставлять. Они все, что могли поставить из систем вооружения, уже поставили", - сказал Сивков.
Кроме того, канцлер Германии вряд ли хочет, чтобы его страна "ввязывалась в войну против России", полагает эксперт.
По оценке Сивкова, 35-миллиметровые Gepard являются "довольно посредственным оружием" с ограниченными боевыми возможностями.
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"Это достаточно старая система. Да, угрозу авиации представляет, но поэтому будет быстро уничтожена", - уточнил Сивков.
Он подчеркнул, что Германия также не собирается поставлять Украине современные танки Leopard в шестой и седьмой модификациях, обладающих хорошей бронепробиваемостью. Этих машин сейчас у ФРГ мало, и поставки не идут даже в Польшу.
"Поэтому вот так. К тому же нарастает конфликт между Германией и Польшей. Все в комплексе. Промышленность не может производить современное оружие, потому что нет поставок газа. Вот такая картина", - добавил доктор военных наук.
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