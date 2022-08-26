https://ria.ru/20220826/postavki-1812273773.html

Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт

Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 26.08.2022

Германии уже нечего поставлять Украине из оружия, заявил эксперт

Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие, так как ее собственные запасы иссякают, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:25

2022-08-26T12:25

2022-08-26T12:25

германия

украина

олаф шольц

в мире

оружие

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Германия не может поставлять Украине новое эффективное оружие, так как ее собственные запасы иссякают, считает доктор военных наук (Россия) Константин Сивков.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о плане передать Киеву уже обещанные зенитные самоходные установки Gepard, гаубицы и системы противовоздушной обороны Iris-T со специальным радаром. При этом, по его словам, Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России."На эту тему уже открыто говорят в Германии, потому что Германии нечего поставлять. Они все, что могли поставить из систем вооружения, уже поставили", - сказал Сивков.Кроме того, канцлер Германии вряд ли хочет, чтобы его страна "ввязывалась в войну против России", полагает эксперт.По оценке Сивкова, 35-миллиметровые Gepard являются "довольно посредственным оружием" с ограниченными боевыми возможностями."Это достаточно старая система. Да, угрозу авиации представляет, но поэтому будет быстро уничтожена", - уточнил Сивков.Он подчеркнул, что Германия также не собирается поставлять Украине современные танки Leopard в шестой и седьмой модификациях, обладающих хорошей бронепробиваемостью. Этих машин сейчас у ФРГ мало, и поставки не идут даже в Польшу."Поэтому вот так. К тому же нарастает конфликт между Германией и Польшей. Все в комплексе. Промышленность не может производить современное оружие, потому что нет поставок газа. Вот такая картина", - добавил доктор военных наук.

https://ria.ru/20220825/defitsit-1811979342.html

https://ria.ru/20220826/postavki-1812270492.html

https://ria.ru/20220826/vsu-1812221387.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, украина, олаф шольц, в мире, оружие