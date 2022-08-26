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Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 26.08.2022
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Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины
Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины - РИА Новости, 26.08.2022
Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины
Группа депутатов из Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, выступила против поставок тяжелой военной техники на Украину, РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:12
2022-08-26T13:51
в мире
россия
украина
олаф шольц
германия
социал-демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Группа депутатов из Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, выступила против поставок тяжелой военной техники на Украину, чтобы избежать эскалации, а также призвала ЕС активизировать свои дипломатические усилия, чтобы создать условия для мирных переговоров сторон, следует из обращения депутатов под названием "Оружие должно замолчать", которое есть в распоряжении немецкого издания Spiegel.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как уточняет СМИ, среди подписавшихся под обращением - несколько членов бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.В нем отмечается, что при каждой поставке оружия "важно тщательно взвесить и обдумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в конфликт и спровоцировать соответствующую реакцию.По мнению депутатов, создание бесполетных зон, поставка боевых танков или истребителей, "безусловно, пересечет эту черту".При этом в письме выражается позиция, что сейчас необходимо "найти modus vivendi с российским правительством, который исключает дальнейшую эскалацию".Авторы добавляют, что "должно быть соглашение между Украиной и Россией".В обращении также говорится, что ЕС и его государствам-членам необходимо активизировать взаимодействие с рядом стран, "чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами". По данным Spiegel, авторы прямо упоминают Китай, который имеет тесные связи с Москвой.В июне канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и встретились с Владимиром Зеленским. Немецкие СМИ сообщали, что на встрече они в том числе уговаривали Зеленского договариваться с Россией. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.
https://ria.ru/20220826/sholts-1812212723.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/sholts-1811671550.html
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в мире, россия, украина, олаф шольц, германия, социал-демократическая партия германии
В мире, Россия, Украина, Олаф Шольц, Германия, Социал-демократическая партия Германии
12:12 26.08.2022 (обновлено: 13:51 26.08.2022)
 
Несколько членов СДПГ выступили за мирные переговоры России и Украины

Депутаты правящей в Германии СДПГ выступили против поставок тяжелых вооружений Украине

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Группа депутатов из Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, выступила против поставок тяжелой военной техники на Украину, чтобы избежать эскалации, а также призвала ЕС активизировать свои дипломатические усилия, чтобы создать условия для мирных переговоров сторон, следует из обращения депутатов под названием "Оружие должно замолчать", которое есть в распоряжении немецкого издания Spiegel.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Как уточняет СМИ, среди подписавшихся под обращением - несколько членов бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.
В нем отмечается, что при каждой поставке оружия "важно тщательно взвесить и обдумать, где проходит "красная черта", которая может быть воспринята как вступление в конфликт и спровоцировать соответствующую реакцию.
По мнению депутатов, создание бесполетных зон, поставка боевых танков или истребителей, "безусловно, пересечет эту черту".
"Нам необходимо как можно скорее прекратить огонь, это послужило бы отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров", - говорится в заявлении.
При этом в письме выражается позиция, что сейчас необходимо "найти modus vivendi с российским правительством, который исключает дальнейшую эскалацию".
Авторы добавляют, что "должно быть соглашение между Украиной и Россией".
В обращении также говорится, что ЕС и его государствам-членам необходимо активизировать взаимодействие с рядом стран, "чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами". По данным Spiegel, авторы прямо упоминают Китай, который имеет тесные связи с Москвой.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что европейцы убеждают Украину вернуться к переговорам с РФ, но США и Великобритания не разрешают Киеву этого сделать.
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