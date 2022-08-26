https://ria.ru/20220826/posol-1812279656.html

Финляндия сменила посла на Украине

Финляндия сменила посла на Украине - РИА Новости, 26.08.2022

Финляндия сменила посла на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T12:40

2022-08-26T12:40

2022-08-26T12:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы."Президент республики назначил советника по иностранным делам Яакко Лехтовирту главой миссии при посольстве Финляндии в Киеве с 1 сентября 2022 года. В настоящее время Лехтовирта является главным лектором МИД по курсам национальной обороны. Ранее он работал в посольствах Финляндии в Токио и Москве, а также в качестве директора отдела по России в министерстве иностранных дел. Лехтовирта поступил на работу в министерство иностранных дел в 2001 году. Он имеет степень доктора философии", - говорится в сообщении.Нынешний посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне была назначена на должность 1 сентября 2019 года и о её новых назначениях не сообщается.

https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, украина, киев, саули ниинисте