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Финляндия сменила посла на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
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Финляндия сменила посла на Украине
Финляндия сменила посла на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
Финляндия сменила посла на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:40
2022-08-26T12:40
в мире
финляндия
украина
киев
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы."Президент республики назначил советника по иностранным делам Яакко Лехтовирту главой миссии при посольстве Финляндии в Киеве с 1 сентября 2022 года. В настоящее время Лехтовирта является главным лектором МИД по курсам национальной обороны. Ранее он работал в посольствах Финляндии в Токио и Москве, а также в качестве директора отдела по России в министерстве иностранных дел. Лехтовирта поступил на работу в министерство иностранных дел в 2001 году. Он имеет степень доктора философии", - говорится в сообщении.Нынешний посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне была назначена на должность 1 сентября 2019 года и о её новых назначениях не сообщается.
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в мире, финляндия, украина, киев, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Украина, Киев, Саули Ниинисте
12:40 26.08.2022
 
Финляндия сменила посла на Украине

Президент Финляндии Ниинисте назначил Лехтовирту послом страны на Украине

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы.
"Президент республики назначил советника по иностранным делам Яакко Лехтовирту главой миссии при посольстве Финляндии в Киеве с 1 сентября 2022 года. В настоящее время Лехтовирта является главным лектором МИД по курсам национальной обороны. Ранее он работал в посольствах Финляндии в Токио и Москве, а также в качестве директора отдела по России в министерстве иностранных дел. Лехтовирта поступил на работу в министерство иностранных дел в 2001 году. Он имеет степень доктора философии", - говорится в сообщении.
Нынешний посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне была назначена на должность 1 сентября 2019 года и о её новых назначениях не сообщается.
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