https://ria.ru/20220826/posol-1812279656.html
Финляндия сменила посла на Украине
Финляндия сменила посла на Украине - РИА Новости, 26.08.2022
Финляндия сменила посла на Украине
Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T12:40
2022-08-26T12:40
2022-08-26T12:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Яакко Лехтовирту послом страны на Украине, сообщает канцелярия финского главы."Президент республики назначил советника по иностранным делам Яакко Лехтовирту главой миссии при посольстве Финляндии в Киеве с 1 сентября 2022 года. В настоящее время Лехтовирта является главным лектором МИД по курсам национальной обороны. Ранее он работал в посольствах Финляндии в Токио и Москве, а также в качестве директора отдела по России в министерстве иностранных дел. Лехтовирта поступил на работу в министерство иностранных дел в 2001 году. Он имеет степень доктора философии", - говорится в сообщении.Нынешний посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне была назначена на должность 1 сентября 2019 года и о её новых назначениях не сообщается.
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, киев, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Украина, Киев, Саули Ниинисте
Финляндия сменила посла на Украине
Президент Финляндии Ниинисте назначил Лехтовирту послом страны на Украине