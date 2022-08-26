https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной

В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022

В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной

Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза под покровительством Великобритании позволит Германии поднять вопрос о присвоении... РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-26T16:32

2022-08-26T16:32

2022-08-27T00:25

в мире

польша

украина

адам глапинский

германия

евросоюз

великобритания

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза под покровительством Великобритании позволит Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель, пишет польское издание Konserwatyzm."Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше", — заявил автор.По его мнению, экономически Польша уже входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют "американо-британской колонией", развяжет немцам руки. Оставшиеся регионы страны "подвергнутся со временем украинизации"."Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — заключил польский журналист.Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, а после "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией.

https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806591173.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, адам глапинский, германия, евросоюз, великобритания