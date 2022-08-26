https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html
В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной - РИА Новости, 27.08.2022
В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза под покровительством Великобритании позволит Германии поднять вопрос о присвоении... РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-26T16:32
2022-08-26T16:32
2022-08-27T00:25
в мире
польша
украина
адам глапинский
германия
евросоюз
великобритания
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза под покровительством Великобритании позволит Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель, пишет польское издание Konserwatyzm."Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше", — заявил автор.По его мнению, экономически Польша уже входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют "американо-британской колонией", развяжет немцам руки. Оставшиеся регионы страны "подвергнутся со временем украинизации"."Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации", — заключил польский журналист.Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет "тем или иным образом вернуть" бывшие земли в пределах границ Польши, а после "подчинить себе" пояс стран между Германией и Россией.
https://ria.ru/20220822/dogovor-1811443347.html
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806591173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, украина, адам глапинский, германия, евросоюз, великобритания
В мире, Польша, Украина, Адам Глапинский, Германия, Евросоюз, Великобритания
16:32 26.08.2022 (обновлено: 00:25 27.08.2022)
В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
Konserwatyzm: Польша может потерять свои земли в случае альянса с Украиной и выхода из ЕС