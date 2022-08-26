https://ria.ru/20220826/politsiya-1812292352.html
Омские полицейские открыли огонь по автомобилю любителя пьяной езды
Омские полицейские открыли огонь по автомобилю любителя пьяной езды - РИА Новости, 26.08.2022
Омские полицейские открыли огонь по автомобилю любителя пьяной езды
Инспекторы ДПС в Омской области открыли огонь по машине, за рулем которой находился нетрезвый водитель, пытавшийся от них скрыться, рассказала журналистам... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:20
2022-08-26T13:20
2022-08-26T13:21
происшествия
авто
ирина волк
омская область
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. Инспекторы ДПС в Омской области открыли огонь по машине, за рулем которой находился нетрезвый водитель, пытавшийся от них скрыться, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Инцидент произошел в городе Тара Омской области. Полицейские остановили на улице Лихачева автомобиль без знаков. Сотрудник подошел к водителю, чтобы проверить документы, но тот решил скрыться и уехал."Началось преследование. Правонарушитель хаотично менял направление движения, нарушал скоростной режим и не соблюдал требования дорожных знаков. Своими действиями он подвергал опасности жизнь и здоровье окружающих. Когда мужчина выехал за пределы населенного пункта, автоинспекторы предупредили его о применении огнестрельного оружия. После выстрела в воздух они несколько раз выстрелили по левому переднему колесу автомашины, что привело к ее остановке", - сообщила Ирина Волк.Водителем оказался житель села Екатерининское Тарского района Омской области. Мужчина был пьян.Нарушителя задержали, автомобиль помещен на штрафную стоянку.
https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html
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происшествия, авто, ирина волк, омская область, тара, тарский район
Происшествия, Авто, Ирина Волк, Омская область, Тара, Тарский район
13:20 26.08.2022 (обновлено: 13:21 26.08.2022)
Омские полицейские открыли огонь по автомобилю любителя пьяной езды
Омские полицейские открыли огонь по машине, за рулем которой находился нетрезвый водитель