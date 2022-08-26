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В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором - РИА Новости, 26.08.2022
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В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором - РИА Новости, 26.08.2022
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с РФ "смертным приговором" и заявил, что Зеленский настроен против них. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T15:39
2022-08-26T15:40
в мире
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
москва
михаил подоляк
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с РФ "смертным приговором" и заявил, что Зеленский настроен против них."Зеленский однозначно против (переговоров)", - заявил Подоляк в интервью американской газете Hill.Как отмечает издание, советник главы офиса Зеленского "назвал смертным приговором для Украины" переговоры с РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским, заявил, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщал журналистам, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы" и что пока предпосылок для этой встречи нет.
https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, москва, михаил подоляк
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Украина, Москва, Михаил Подоляк
15:39 26.08.2022 (обновлено: 15:40 26.08.2022)
 
В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором

Hill: Подоляк назвал переговоры смертным приговором и заявил, что Зеленский против них

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с РФ "смертным приговором" и заявил, что Зеленский настроен против них.
"Зеленский однозначно против (переговоров)", - заявил Подоляк в интервью американской газете Hill.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В Белом доме заявили, что время работает против Украины
Как отмечает издание, советник главы офиса Зеленского "назвал смертным приговором для Украины" переговоры с РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским, заявил, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщал журналистам, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы" и что пока предпосылок для этой встречи нет.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваМихаил Подоляк
 
 
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