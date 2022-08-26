https://ria.ru/20220826/podolyak-1812329684.html

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором - РИА Новости, 26.08.2022

В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с РФ "смертным приговором" и заявил, что Зеленский настроен против них. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T15:39

2022-08-26T15:39

2022-08-26T15:40

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал переговоры с РФ "смертным приговором" и заявил, что Зеленский настроен против них."Зеленский однозначно против (переговоров)", - заявил Подоляк в интервью американской газете Hill.Как отмечает издание, советник главы офиса Зеленского "назвал смертным приговором для Украины" переговоры с РФ.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским, заявил, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщал журналистам, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками "домашней работы" и что пока предпосылок для этой встречи нет.

https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, москва, михаил подоляк