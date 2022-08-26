https://ria.ru/20220826/podolsk-1812289018.html
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске - РИА Новости, 26.08.2022
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске
Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:07
2022-08-26T13:07
2022-08-26T13:07
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона."На территории промышленной площадки "Коледино", расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Лайт Индастриал площадью более 9,1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект превышают 400 миллионов рублей", - приводятся слова зампреда региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что здание предусматривает переоборудование каждого блока под нужды заказчика. Площадь секций составляет от 300 до 800 квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Подольск, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)