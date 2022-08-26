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Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске - РИА Новости, 26.08.2022
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Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске - РИА Новости, 26.08.2022
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске
Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T13:07
2022-08-26T13:07
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подольск
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона."На территории промышленной площадки "Коледино", расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Лайт Индастриал площадью более 9,1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект превышают 400 миллионов рублей", - приводятся слова зампреда региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что здание предусматривает переоборудование каждого блока под нужды заказчика. Площадь секций составляет от 300 до 800 квадратных метров.
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подольск, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Подольск, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)
13:07 26.08.2022
 

Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске

© Фото : Администрация городского округа ПодоольскСкладской комплекс формата построили в подмосковном Подольске
Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Фото : Администрация городского округа Подоольск
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона.
"На территории промышленной площадки "Коледино", расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Лайт Индастриал площадью более 9,1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект превышают 400 миллионов рублей", - приводятся слова зампреда региона Екатерины Зиновьевой.
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24 августа, 15:58Новости Подмосковья
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Она добавила, что здание предусматривает переоборудование каждого блока под нужды заказчика. Площадь секций составляет от 300 до 800 квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяПодольскКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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