https://ria.ru/20220826/podolsk-1812289018.html

Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске

Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске - РИА Новости, 26.08.2022

Складской комплекс формата построили в подмосковном Подольске

Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:07

2022-08-26T13:07

2022-08-26T13:07

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подольск

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Производственно-складской комплекс формата Light Industrial построили в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности региона."На территории промышленной площадки "Коледино", расположенной в городском округе Подольск, завершено строительство производственно-складского комплекса в формате Лайт Индастриал площадью более 9,1 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект превышают 400 миллионов рублей", - приводятся слова зампреда региона Екатерины Зиновьевой.Она добавила, что здание предусматривает переоборудование каждого блока под нужды заказчика. Площадь секций составляет от 300 до 800 квадратных метров.

https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)