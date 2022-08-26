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В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо - РИА Новости, 26.08.2022
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В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо
В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо - РИА Новости, 26.08.2022
В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо
Суд в Петербурге арестовал мужчину, который ранил ножом в лицо 12-летнюю девочку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:49
2022-08-26T16:49
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал мужчину, который ранил ножом в лицо 12-летнюю девочку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.Как сообщал городской главк СК РФ, следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как вечером 24 августа мужчина не менее двух раз ударил ножом в лицо 12-летнюю девочку, получившую порез и ссадину. После оказания медпомощи в больнице школьницу отпустили домой. Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточняло, что мужчина находился "в явно неадекватном состоянии" и приставал к прохожим, размахивая ножом, которым он и задел девочку по лицу."Петродворцовый районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Масленникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)… Срок меры – 24 октября 2022 года". – говорится в сообщении.Как отмечает судебная пресс-служба, Масленников был задержан в четверг, тогда же ему предъявили обвинение.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
16:49 26.08.2022
 
В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо

В Петербурге арестовали мужчину, ранившего 12-летнюю девочку ножом в лицо

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал мужчину, который ранил ножом в лицо 12-летнюю девочку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Как сообщал городской главк СК РФ, следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как вечером 24 августа мужчина не менее двух раз ударил ножом в лицо 12-летнюю девочку, получившую порез и ссадину. После оказания медпомощи в больнице школьницу отпустили домой. Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточняло, что мужчина находился "в явно неадекватном состоянии" и приставал к прохожим, размахивая ножом, которым он и задел девочку по лицу.
"Петродворцовый районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Масленникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)… Срок меры – 24 октября 2022 года". – говорится в сообщении.
Как отмечает судебная пресс-служба, Масленников был задержан в четверг, тогда же ему предъявили обвинение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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