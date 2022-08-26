https://ria.ru/20220826/peterburg-1812359744.html

В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо

В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо - РИА Новости, 26.08.2022

В Петербурге арестовали мужчину, ранившего девочку ножом в лицо

Суд в Петербурге арестовал мужчину, который ранил ножом в лицо 12-летнюю девочку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:49

2022-08-26T16:49

2022-08-26T16:49

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал мужчину, который ранил ножом в лицо 12-летнюю девочку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.Как сообщал городской главк СК РФ, следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как вечером 24 августа мужчина не менее двух раз ударил ножом в лицо 12-летнюю девочку, получившую порез и ссадину. После оказания медпомощи в больнице школьницу отпустили домой. Главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточняло, что мужчина находился "в явно неадекватном состоянии" и приставал к прохожим, размахивая ножом, которым он и задел девочку по лицу."Петродворцовый районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Масленникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)… Срок меры – 24 октября 2022 года". – говорится в сообщении.Как отмечает судебная пресс-служба, Масленников был задержан в четверг, тогда же ему предъявили обвинение.

https://ria.ru/20220825/mvd-1812191156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)