Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины
Медведев о готовности говорить с Зеленским: будет зависеть от развития событий
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил, что Россия была готова с ним разговаривать, но руководство Украины само отказалась от переговоров.
"Понимаете, это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о готовности говорить с Зеленским.
Медведев напомнил, что переговоры проходили и на территории Белоруссии, и на территории Турции.
"Но в какой-то момент руководство Украины, как бы мы к нему ни относились, во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют", - сказал он.
Медведев добавил, что "до поры до времени он был надлежащим участником этих переговоров наряду с представителями своей команды".
"Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказало и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определённых условиях", - отметил Медведев.