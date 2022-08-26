https://ria.ru/20220826/peregovory-1812430200.html

Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины

Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины - РИА Новости, 26.08.2022

Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил,... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T21:21

2022-08-26T21:21

2022-08-26T21:21

специальная военная операция на украине

украина

белоруссия

турция

дмитрий медведев

россия

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил, что Россия была готова с ним разговаривать, но руководство Украины само отказалась от переговоров."Понимаете, это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о готовности говорить с Зеленским.Медведев напомнил, что переговоры проходили и на территории Белоруссии, и на территории Турции."Но в какой-то момент руководство Украины, как бы мы к нему ни относились, во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют", - сказал он.Медведев добавил, что "до поры до времени он был надлежащим участником этих переговоров наряду с представителями своей команды"."Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказало и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определённых условиях", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20220826/podolyak-1812329684.html

https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html

украина

белоруссия

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, белоруссия, турция, дмитрий медведев, россия, владимир путин, владимир зеленский