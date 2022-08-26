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Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/peregovory-1812430200.html
Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины
Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины - РИА Новости, 26.08.2022
Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил,... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T21:21
2022-08-26T21:21
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
турция
дмитрий медведев
россия
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил, что Россия была готова с ним разговаривать, но руководство Украины само отказалась от переговоров."Понимаете, это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о готовности говорить с Зеленским.Медведев напомнил, что переговоры проходили и на территории Белоруссии, и на территории Турции."Но в какой-то момент руководство Украины, как бы мы к нему ни относились, во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют", - сказал он.Медведев добавил, что "до поры до времени он был надлежащим участником этих переговоров наряду с представителями своей команды"."Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказало и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определённых условиях", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20220826/podolyak-1812329684.html
https://ria.ru/20220824/svo-1811716809.html
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украина, белоруссия, турция, дмитрий медведев, россия, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Турция, Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
21:21 26.08.2022
 
Медведев оценил перспективы переговоров глав России и Украины

Медведев о готовности говорить с Зеленским: будет зависеть от развития событий

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя готовность говорить с Владимиром Зеленским, отметил, что это будет зависеть от развития событий, и напомнил, что Россия была готова с ним разговаривать, но руководство Украины само отказалась от переговоров.
"Понимаете, это будет зависеть от развития событий. Мы и так были готовы с ним разговаривать. Об этом говорил президент Путин", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, отвечая на вопрос о готовности говорить с Зеленским.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором
Медведев напомнил, что переговоры проходили и на территории Белоруссии, и на территории Турции.
"Но в какой-то момент руководство Украины, как бы мы к нему ни относились, во главе с господином Зеленским сказало, что нам эти переговоры не нужны, нам нужна война до победного конца или, как принято сейчас говорить, война до последнего украинца. И они уехали с этих переговоров и больше в них не участвуют", - сказал он.
Медведев добавил, что "до поры до времени он был надлежащим участником этих переговоров наряду с представителями своей команды".
"Другое дело, что они постоянно пытались вытащить на переговоры на высшем уровне, но им было сказало и президентом нашей страны, и другими участниками этих переговоров, что такого рода встреча может состояться только при определённых условиях", - отметил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияТурцияДмитрий МедведевРоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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