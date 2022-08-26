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МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет - РИА Новости, 26.08.2022
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Туризм
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МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет
МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет - РИА Новости, 26.08.2022
МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет
Российские консульства временно не будут принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T20:03
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские консульства временно не будут принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента МИД.Выдачей заграничных паспортов на территории России занимается МВД.Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.
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Туризм, Общество, Туризм, Новости - Туризм
20:03 26.08.2022 (обновлено: 22:46 26.08.2022)
 
МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

Консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на загранпаспорта с биометрией

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские консульства временно не будут принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента МИД.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", — говорится в публикации.

Выдачей заграничных паспортов на территории России занимается МВД.
Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.06.2018
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