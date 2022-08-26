https://ria.ru/20220826/pasport-1812418573.html

МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет - РИА Новости, 26.08.2022

МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

Российские консульства временно не будут принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T20:03

2022-08-26T20:03

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские консульства временно не будут принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения, следует из сообщения на сайте консульского департамента МИД.Выдачей заграничных паспортов на территории России занимается МВД.Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.

https://ria.ru/20180619/1522972705.html

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