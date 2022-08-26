https://ria.ru/20220826/pamyatniki-1812363409.html

В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники

В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники - РИА Новости, 26.08.2022

В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники

В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T16:56

2022-08-26T16:56

2022-08-26T17:59

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.Так, памятник партизанам Красной армии подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, так как он обладает художественной ценностью. По словам Максимова, снос памятника оценили в 15 тысяч евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные — отказываются выполнять работы.В рижском парке Победы 25 августа завершился снос памятника освободителям Риги. Это стало возможным после того, как парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам.В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", и "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента".Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, латвия, россия, рига, великая отечественная война (1941-1945)