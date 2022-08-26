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В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники - РИА Новости, 26.08.2022
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В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники
В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники - РИА Новости, 26.08.2022
В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники
В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T16:56
2022-08-26T17:59
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.Так, памятник партизанам Красной армии подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, так как он обладает художественной ценностью. По словам Максимова, снос памятника оценили в 15 тысяч евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные — отказываются выполнять работы.В рижском парке Победы 25 августа завершился снос памятника освободителям Риги. Это стало возможным после того, как парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам.В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", и "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента".Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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в мире, латвия, россия, рига, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Латвия, Россия, Рига, Великая Отечественная война (1941-1945)
16:56 26.08.2022 (обновлено: 17:59 26.08.2022)
 
В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники

LSM.lv: на востоке Латвии местные рабочие отказываются сносить советские памятники

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника освободителям Риги
Снос памятника освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника освободителям Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
Так, памятник партизанам Красной армии подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, так как он обладает художественной ценностью. По словам Максимова, снос памятника оценили в 15 тысяч евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные — отказываются выполнять работы.

"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — сказал чиновник.

В рижском парке Победы 25 августа завершился снос памятника освободителям Риги. Это стало возможным после того, как парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам.
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии в Риге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", и "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента".
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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