16:56 26.08.2022 (обновлено: 17:59 26.08.2022)
В Латвии рабочие отказываются сносить советские памятники
LSM.lv: на востоке Латвии местные рабочие отказываются сносить советские памятники
Снос памятника освободителям Риги. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники, сообщил портал LSM.lv со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
Так, памятник партизанам Красной армии подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, так как он обладает художественной ценностью. По словам Максимова, снос памятника оценили в 15 тысяч евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные — отказываются выполнять работы.
"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — сказал чиновник.
В рижском парке Победы 25 августа завершился снос памятника освободителям Риги. Это стало возможным после того, как парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам.
В российской дипмиссии назвали демонтаж монумента "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", и "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента".