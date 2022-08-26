https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812301769.html

Постпредство России обвинило Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО

Постпредство России обвинило Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО - РИА Новости, 26.08.2022

Постпредство России обвинило Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО

Латвия, согласовав снос советского воинского мемориала, нарушила основополагающие принципы ЮНЕСКО, и российская сторона не оставит эту тему и будет поднимать ее РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T13:58

2022-08-26T13:58

2022-08-26T14:21

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Латвия, согласовав снос советского воинского мемориала, нарушила основополагающие принципы ЮНЕСКО, и российская сторона не оставит эту тему и будет поднимать ее на площадке ЮНЕСКО, заявила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко."Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО - это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Ее задача - строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности. Именно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. <...>Мы считаем, что нарушение устава имеет место", - сказала Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат отметила, что ни у кого нет сомнения в том, что памятник советским войнам-освободителям является объектом наследия."Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов", - заключила она.Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника возобновился.В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".

https://ria.ru/20220824/pamyatnik-1811914876.html

https://ria.ru/20220825/latviya-1812198630.html

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москва, юнеско, латвия, рига, в мире, оон