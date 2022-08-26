13:58 26.08.2022 (обновлено: 14:21 26.08.2022)
Постпредство России обвинило Латвию в нарушении устава ЮНЕСКО
Довгаленко заявила, что Латвия нарушила устав ЮНЕСКО, согласовав снос памятника в Риге
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос центрального элемента памятника воинам Советской Армии в Риге
Снос центрального элемента памятника воинам Советской Армии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Латвия, согласовав снос советского воинского мемориала, нарушила основополагающие принципы ЮНЕСКО, и российская сторона не оставит эту тему и будет поднимать ее на площадке ЮНЕСКО, заявила заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко.
"Здесь не нужно быть специалистом по международному праву, чтобы понять, что Латвия нарушила основополагающие принципы устава ЮНЕСКО. ЮНЕСКО - это специализированное учреждение системы ООН, созданное на руинах Второй мировой войны. Ее задача - строить мир в умах людей и консолидировать человечество на основе нравственной и моральной солидарности. Именно для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. <...>Мы считаем, что нарушение устава имеет место", - сказала Довгаленко в эфире телеканала "Россия 24".
24 августа, 17:54МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги
Дипломат отметила, что ни у кого нет сомнения в том, что памятник советским войнам-освободителям является объектом наследия.
"Поэтому мы эту тему не оставим и будем поднимать на ближайших заседаниях руководящих органов", - заключила она.
Власти Латвии начали сносить памятник Освободителям Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника возобновился.
В российской дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом – фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".