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В немецком Любеке для экономии отключат ночное освещение зданий - РИА Новости, 26.08.2022
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В немецком Любеке для экономии отключат ночное освещение зданий
В немецком Любеке для экономии отключат ночное освещение зданий - РИА Новости, 26.08.2022
В немецком Любеке для экономии отключат ночное освещение зданий
Немецкий город Любек с целью энергосбережения отключит ночное освещение общественных зданий с 29 августа, новые меры дались городу нелегко, сообщили власти на... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:58
2022-08-26T18:58
в мире
германия
любек
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БЕРЛИН, 26 авг – РИА Новости. Немецкий город Любек с целью энергосбережения отключит ночное освещение общественных зданий с 29 августа, новые меры дались городу нелегко, сообщили власти на официальном интернет-портале города."Ганзейский город Любек отключит наружное освещение общественных зданий с понедельника, 29 августа. Желающие полюбоваться историческими зданиями города в сиянии ночных огней смогут сделать это в субботу, 27 августа, во время Ночи музеев, а в последний раз - в ночь на понедельник, 29 августа", - говорится в сообщении.Как пояснили городские власти, таким образом, Любек вносит свой вклад в реализацию правил энергосбережения, принятых федеральным правительством. Согласно новым правилам, подсветка зданий и памятников снаружи была запрещена, если это не касается охранного и аварийного освещения.Среди достопримечательностей, которые затронет отключение - кафедральный собор, церкви Святого Иакова и Святой Екатерины, музейная гавань и старый маяк Травемюнде. Ранее эти сооружения освещались с наступлением сумерек до часа ночи. Как отмечают власти, отключение освещения позволит сэкономить в среднем 139,5 кВт/ч электроэнергии за ночь."Поскольку мы знаем, что многие жители и гости нашего города не желают отказываться от вечернего вида на подсвеченный исторический силуэт старого города, эти меры, конечно, дались нам нелегко. Тем не менее, мы, как муниципалитет, должны делать все возможное для экономии энергии", - прокомментировал ситуацию мэр Любека Ян Линденау.Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что в кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в энергоснабжении этой и следующей зимой.Новые меры предписывают, что владельцам частных бассейнов и купален будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус - до 19 градусов, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена до минимума.Среди других мер - ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз". Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки. По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца.
https://ria.ru/20220825/energiya-1812103242.html
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в мире, германия, любек
В мире, Германия, Любек
18:58 26.08.2022
 
В немецком Любеке для экономии отключат ночное освещение зданий

Немецкий Любек для экономии отключит ночное освещение общественных зданий c 29 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 авг – РИА Новости. Немецкий город Любек с целью энергосбережения отключит ночное освещение общественных зданий с 29 августа, новые меры дались городу нелегко, сообщили власти на официальном интернет-портале города.
"Ганзейский город Любек отключит наружное освещение общественных зданий с понедельника, 29 августа. Желающие полюбоваться историческими зданиями города в сиянии ночных огней смогут сделать это в субботу, 27 августа, во время Ночи музеев, а в последний раз - в ночь на понедельник, 29 августа", - говорится в сообщении.
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Как пояснили городские власти, таким образом, Любек вносит свой вклад в реализацию правил энергосбережения, принятых федеральным правительством. Согласно новым правилам, подсветка зданий и памятников снаружи была запрещена, если это не касается охранного и аварийного освещения.
Среди достопримечательностей, которые затронет отключение - кафедральный собор, церкви Святого Иакова и Святой Екатерины, музейная гавань и старый маяк Травемюнде. Ранее эти сооружения освещались с наступлением сумерек до часа ночи. Как отмечают власти, отключение освещения позволит сэкономить в среднем 139,5 кВт/ч электроэнергии за ночь.
"Поскольку мы знаем, что многие жители и гости нашего города не желают отказываться от вечернего вида на подсвеченный исторический силуэт старого города, эти меры, конечно, дались нам нелегко. Тем не менее, мы, как муниципалитет, должны делать все возможное для экономии энергии", - прокомментировал ситуацию мэр Любека Ян Линденау.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что в кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций в энергоснабжении этой и следующей зимой.
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Среди других мер - ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз". Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки. По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца.
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