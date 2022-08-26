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Оренбуржье получит более 20 млн рублей на поддержку событийного туризма
Оренбуржье получит более 20 млн рублей на поддержку событийного туризма - РИА Новости, 26.08.2022
Оренбуржье получит более 20 млн рублей на поддержку событийного туризма
Оренбуржье вошло в число победителей грантового конкурса "Туризм и индустрия гостеприимства" организованного Ростуризмом, субсидия из федерального бюджета... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T14:16
2022-08-26T14:16
2022-08-26T14:16
оренбургская область
денис паслер
зарина догузова
соль-илецк
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ОРЕНБУРГ, 26 авг - РИА новости. Оренбуржье вошло в число победителей грантового конкурса "Туризм и индустрия гостеприимства" организованного Ростуризмом, субсидия из федерального бюджета составит более 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Средства будут направлены на организацию и продвижение в регионе культурно-зрелищных событий, гастрономических фестивалей или спортивных мероприятий. Всего на конкурс поступило 134 заявки от 57 субъектов России, победителями стали 36 регионов, в том числе Оренбуржье."В Оренбургской области немало интересных событий, которые могут стать точками притяжения для туристов. Так, нынешним летом почти каждые выходные в городах и районах проходили тематические фестивали. Интерес публики вызвали "Байк Party", фестивали чая и мёда, гончарного искусства и художественной керамики. В ближайшую субботу, 27 августа, в Соль-Илецке пройдет XV фестиваль "Соль-Илецкий арбуз", а 3 сентября в Илеке примет гостей фестиваль казачьей культуры "Оренбург – форпост России". Любое из этих событий достойно поддержки и развития на новом уровне", - прокомментировал губернатор Денис Паслер.Как сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, на выделенные средства можно организовать площадку для проведения мероприятия и оснастить ее необходимым оборудованием, разработать креативную концепцию и программу, а также анонсировать мероприятие в СМИ.
https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html
соль-илецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, зарина догузова, соль-илецк, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Оренбургская область, Денис Паслер, Зарина Догузова, Соль-Илецк, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)