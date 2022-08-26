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МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/oon-1812403871.html
МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС
МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС
Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:07
2022-08-26T19:07
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
россия
украина
энергодар
оон
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ."Обратили внимание на растиражированные в СМИ высказывания официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в связи с непростой ситуацией на ЗАЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины... Складывается впечатление, что всё то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что в высказываниях официального представителя генсека ООН не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования."Единственное, что мы из раза в раз слышим из уст официального представителя генсекретаря ООН, так это некие понукания по поводу международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Когда утверждается, что отключение энергоблоков на этой станции является напоминанием о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее, ситуация преднамеренно искажается", - добавили в министерстве.Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщала пресс-служба администрации города Энергодар. Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов.
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в мире, стефан дюжаррик, россия, украина, энергодар, оон, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стефан Дюжаррик, Россия, Украина, Энергодар, ООН, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:07 26.08.2022
 
МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС

МИД: секретариат ООН занимает беспринципную позицию по обстрелам ЗАЭС, искажая ситуацию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ.
"Обратили внимание на растиражированные в СМИ высказывания официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в связи с непростой ситуацией на ЗАЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины... Складывается впечатление, что всё то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция", - говорится в сообщении.
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Киев делает все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на ЗАЭС, заявили в МИД
В МИД РФ подчеркнули, что в высказываниях официального представителя генсека ООН не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования.
"Единственное, что мы из раза в раз слышим из уст официального представителя генсекретаря ООН, так это некие понукания по поводу международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Когда утверждается, что отключение энергоблоков на этой станции является напоминанием о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее, ситуация преднамеренно искажается", - добавили в министерстве.
Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщала пресс-служба администрации города Энергодар. Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов.
Запорожская атомная электростанцияЗапорожская атомная электростанция
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикРоссияУкраинаЭнергодарООНЗапорожская АЭСМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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