МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС
МИД: секретариат ООН занимает беспринципную позицию по обстрелам ЗАЭС, искажая ситуацию
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ.
"Обратили внимание на растиражированные в СМИ высказывания официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в связи с непростой ситуацией на ЗАЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины... Складывается впечатление, что всё то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция", - говорится в сообщении.
В МИД РФ подчеркнули, что в высказываниях официального представителя генсека ООН не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования.
"Единственное, что мы из раза в раз слышим из уст официального представителя генсекретаря ООН, так это некие понукания по поводу международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Когда утверждается, что отключение энергоблоков на этой станции является напоминанием о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее, ситуация преднамеренно искажается", - добавили в министерстве.
Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщала пресс-служба администрации города Энергодар. Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов.
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