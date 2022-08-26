https://ria.ru/20220826/oon-1812403871.html

МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС

МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

МИД обвинил ООН в беспринципной позиции по обстрелам ЗАЭС

Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:07

2022-08-26T19:07

2022-08-26T19:07

специальная военная операция на украине

в мире

стефан дюжаррик

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украина

энергодар

оон

запорожская аэс

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Секретариат ООН занимает беспринципную позицию в свете украинских обстрелов Запорожской АЭС, преднамеренно искажая ситуацию, заявили в МИД РФ."Обратили внимание на растиражированные в СМИ высказывания официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в связи с непростой ситуацией на ЗАЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины... Складывается впечатление, что всё то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция", - говорится в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что в высказываниях официального представителя генсека ООН не прозвучало ни слова об источнике угроз, которым является киевская верхушка и подконтрольные ей вооруженные формирования."Единственное, что мы из раза в раз слышим из уст официального представителя генсекретаря ООН, так это некие понукания по поводу международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Когда утверждается, что отключение энергоблоков на этой станции является напоминанием о том, почему так важно доставить техническую группу МАГАТЭ на ЗАЭС как можно скорее, ситуация преднамеренно искажается", - добавили в министерстве.Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщала пресс-служба администрации города Энергодар. Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов.

https://ria.ru/20220826/magate-1812398551.html

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Наталья Макарова

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