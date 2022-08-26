https://ria.ru/20220826/okhota-1812411013.html

В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября

В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2022

В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября

Губернатор Московской области Алексей Воробьев приостановил любительскую и спортивную охоту на территории региона до 1 сентября, соответствующий документ... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:35

2022-08-26T19:35

2022-08-26T23:53

общество

охота

московская область (подмосковье)

россия

алексей воробьев (чиновник)

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Алексей Воробьев приостановил любительскую и спортивную охоту на территории региона до 1 сентября, соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства."В целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания приостановить (охоту) до 1 сентября", - говорится в постановлении.Постановление вступило в силу в пятницу, с момента публикации документа.Глава региона возложил обязательства по контролю за исполнением постановления на вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

https://ria.ru/20220719/shtraf-1803387321.html

московская область (подмосковье)

россия

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Владимир Лаврентьев

общество, охота, московская область (подмосковье), россия, алексей воробьев (чиновник)