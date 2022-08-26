https://ria.ru/20220826/okhota-1812411013.html
В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября
В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября - РИА Новости, 26.08.2022
В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября
Губернатор Московской области Алексей Воробьев приостановил любительскую и спортивную охоту на территории региона до 1 сентября, соответствующий документ... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:35
2022-08-26T19:35
2022-08-26T23:53
общество
охота
московская область (подмосковье)
россия
алексей воробьев (чиновник)
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Алексей Воробьев приостановил любительскую и спортивную охоту на территории региона до 1 сентября, соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства."В целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания приостановить (охоту) до 1 сентября", - говорится в постановлении.Постановление вступило в силу в пятницу, с момента публикации документа.Глава региона возложил обязательства по контролю за исполнением постановления на вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, охота, московская область (подмосковье), россия, алексей воробьев (чиновник)
Общество, Охота, Московская область (Подмосковье), Россия, Алексей Воробьев (чиновник)
19:35 26.08.2022 (обновлено: 23:53 26.08.2022)
В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября
В Подмосковье приостановили охоту до 1 сентября для сохранения объектов животного мира