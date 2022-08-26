https://ria.ru/20220826/obyski-1812440777.html

Байден прокомментировал обыски в имении Трампа

Байден прокомментировал обыски в имении Трампа - РИА Новости, 26.08.2022

Байден прокомментировал обыски в имении Трампа

Президент США Джо Байден, комментируя обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в имении экс-главы государства Дональда Трампа, заявил, что допускает... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T22:28

2022-08-26T22:28

2022-08-26T23:03

сша

в мире

флорида

федеральное бюро расследований сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя обыски Федерального бюро расследований (ФБР) в имении экс-главы государства Дональда Трампа, заявил, что допускает возможность при определенных условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений.Глава государства заявил, что его дом оборудован "специально предназначенным пространством, которое полностью защищено". По словам Байдена, это позволяет ему работать с секретной правительственной документацией в том числе за пределами Белого дома.Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Washington Post писала, что сотрудники ФБР в ходе обыска в имении Трампа во Флориде рассчитывали обнаружить бумаги, связанные с ядерным оружием.В пятницу суд в США обнародовал аффидевит – заверенный документ с письменными показаниями одного из сотрудников ФБР, данными под присягой. Из документа следует, что бюро основывалось на информации из национального архива об имеющихся у политика материалах. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.

https://ria.ru/20220825/tramp-1812204080.html

https://ria.ru/20220823/tramp-1811449804.html

сша

флорида

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Наталья Макарова

сша, в мире, флорида, федеральное бюро расследований сша, джо байден, дональд трамп