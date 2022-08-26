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Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщила пресс-служба администрации города... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T18:48

2022-08-26T18:48

2022-08-26T18:54

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вооруженные силы украины

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщила пресс-служба администрации города Энергодар.Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов."За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще 6 артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов", - говорится в сообщении.

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украина

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в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар