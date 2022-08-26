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Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщила пресс-служба администрации города... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T18:48
2022-08-26T18:48
2022-08-26T18:54
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
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энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Украинские войска усиливают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, за прошедший час выпущено еще шесть снарядов, сообщила пресс-служба администрации города Энергодар.Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли в пятницу артиллерийский удар по Запорожской АЭС. Зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов."За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще 6 артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html
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в мире, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Энергодар
18:48 26.08.2022 (обновлено: 18:54 26.08.2022)
Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС
Власти Энергодара сообщили, что ВСУ за час выпустили по Запорожской АЭС шесть снарядов