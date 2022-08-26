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Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка
Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка
Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:55
2022-08-26T19:55
2022-08-26T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
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артем
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 18.00 произошло попадание на территорию республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Киевском районе города. По словам сотрудника стадиона, нарушено покрытие футбольного поля и искусственной системы орошения. На поле воронка, предположительно от РСЗО, в диаметре около 10 метров и глубиной 3 метра. Пострадавших нет.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк (днр)
артем
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РИА Новости
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Спортивный комплекс "Олимпийский" в Донецке после ударов ВСУ
Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка. В районе 18.00 произошло попадание на территорию республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Киевском районе города.
2022-08-26T19:55
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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19:55 26.08.2022 (обновлено: 20:43 26.08.2022)
Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка
Украинские военные обстреляли комплекс "Олимпийский" в Киевском районе Донецка