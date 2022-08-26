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Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка

Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские военные продолжают хаотичные обстрелы инфраструктуры Донецка

Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:55

2022-08-26T19:55

2022-08-26T20:43

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Примерно в 18.00 произошло попадание на территорию республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Киевском районе города. По словам сотрудника стадиона, нарушено покрытие футбольного поля и искусственной системы орошения. На поле воронка, предположительно от РСЗО, в диаметре около 10 метров и глубиной 3 метра. Пострадавших нет.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

донецк (днр)

артем

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Спортивный комплекс "Олимпийский" в Донецке после ударов ВСУ Украинские военные продолжают наносить хаотичные удары по социальной инфраструктуре Донецка. В районе 18.00 произошло попадание на территорию республиканского спортивного комплекса "Олимпийский" в Киевском районе города. 2022-08-26T19:55 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, донецк (днр), артем, донецкая народная республика, видео