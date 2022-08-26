https://ria.ru/20220826/obstrel-1812414163.html

ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022

ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС

Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:50

2022-08-26T19:50

2022-08-26T20:38

специальная военная операция на украине

в мире

украинский демократический альянс за реформы (удар)

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он добавил, что разрушений на объекте нет.Рогов подчеркнул, что нет никаких оснований для эвакуации населения, о чем заявляет украинская сторона.Как написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, инспекторы МАГАТЭ намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. В то же время, отметили в российском МИД, Киев делает все, чтобы сорвать поездку. Там подчеркнули, что эти расчеты не оправдаются.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию АЭС.

https://ria.ru/20220826/oon-1812403871.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (город), европа