19:50 26.08.2022 (обновлено: 20:38 26.08.2022)
ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС
ВСУ нанесли десять ударов по району хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня было десять прилетов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива. <...> Явно дана команда бить именно туда, добиваясь выброса", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что разрушений на объекте нет.
Рогов подчеркнул, что нет никаких оснований для эвакуации населения, о чем заявляет украинская сторона.
Как написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, инспекторы МАГАТЭ намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. В то же время, отметили в российском МИД, Киев делает все, чтобы сорвать поездку. Там подчеркнули, что эти расчеты не оправдаются.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию АЭС.
Инфографика