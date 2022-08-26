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ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220826/obstrel-1812414163.html
ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС
ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 26.08.2022
ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС
Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:50
2022-08-26T20:38
специальная военная операция на украине
в мире
украинский демократический альянс за реформы (удар)
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
энергодар
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он добавил, что разрушений на объекте нет.Рогов подчеркнул, что нет никаких оснований для эвакуации населения, о чем заявляет украинская сторона.Как написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, инспекторы МАГАТЭ намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. В то же время, отметили в российском МИД, Киев делает все, чтобы сорвать поездку. Там подчеркнули, что эти расчеты не оправдаются.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию АЭС.
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в мире, украинский демократический альянс за реформы (удар), запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (город), европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Днепр (город), Европа
19:50 26.08.2022 (обновлено: 20:38 26.08.2022)
 
ВСУ обстреляли район сухого хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС

ВСУ нанесли десять ударов по району хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости. Украинские войска в течение дня нанесли десять ударов по Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Сегодня было десять прилетов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива. <...> Явно дана команда бить именно туда, добиваясь выброса", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разрушений на объекте нет.
Рогов подчеркнул, что нет никаких оснований для эвакуации населения, о чем заявляет украинская сторона.
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Как написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, инспекторы МАГАТЭ намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. В то же время, отметили в российском МИД, Киев делает все, чтобы сорвать поездку. Там подчеркнули, что эти расчеты не оправдаются.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию АЭС.
Запорожская атомная электростанцияЗапорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Запорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныЭнергодарДнепр (город)Европа
 
 
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