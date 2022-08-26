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Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке
Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке - РИА Новости, 26.08.2022
Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке
Одна из главных спортплощадок Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.08.2022
2022-08-26T19:21
2022-08-26T19:21
2022-08-26T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Одна из главных спортплощадок Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."По сообщению местных жителей, под вражеским огнем вновь оказались центральные районы Донецка. Обстрелам подверглась одна из главных спортивных площадок города", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, из-за обстрела со стороны украинских войск в пятницу произошел взрыв неопределенного происхождения на территории стадиона РСК "Олимпийский" в Донецке. Представительство подчеркивает, что на данный момент информация по взрыву в "Олимпийском" уточняется.
https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли одну из главных спортплощадок в Донецке