https://ria.ru/20220826/obstrel-1812407418.html

Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке

Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке - РИА Новости, 26.08.2022

Украинские войска обстреляли спортивную площадку в Донецке

Одна из главных спортплощадок Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в пятницу мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T19:21

2022-08-26T19:21

2022-08-26T19:21

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Одна из главных спортплощадок Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских войск, сообщает в пятницу мэр города Алексей Кулемзин."По сообщению местных жителей, под вражеским огнем вновь оказались центральные районы Донецка. Обстрелам подверглась одна из главных спортивных площадок города", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, из-за обстрела со стороны украинских войск в пятницу произошел взрыв неопределенного происхождения на территории стадиона РСК "Олимпийский" в Донецке. Представительство подчеркивает, что на данный момент информация по взрыву в "Олимпийском" уточняется.

https://ria.ru/20220826/pogibshie-1812397128.html

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк